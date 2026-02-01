¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡¢Ä¾É®3²Õ¾ò¤¬³Û±ïÆþ¤ê¤Ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¡¡¡Ìû¤·¤à¢½Ð¤·ÀÚ¤ë£ÄÉ¤¤µá¤á¤ë¡¡¡ÖÌîµå¿Í¤È¤·¤Æ¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¡×
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¡Ê1Æü¡¢µÜºê¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤¬É®¤ÇÄ¾É®¤·¤¿3²Õ¾ò¤¬ºòÇ¯¤ËÂ³¤¡¢¥á¥¤¥óµå¾ì¤Î¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤ËÄ¥¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¡£ºòÇ¯¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¥Ü¡¼¥É¤ËÅ½¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï³Û±ï¤ËÆþ¤ê¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡3²Õ¾ò¤ÏºòÇ¯1·î31Æü¤ÎµÜºêÆþ¤ê¸å¤ÎÁ´ÂÎ¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤¬ÈäÏª¡£¡Ìû¤·¤à¡ÊPlay¡¡happy¡Ë¢½Ð¤·ÀÚ¤ë¡ÊGive¡¡it¡¡your¡¡all¡Ë£ÄÉ¤¤µá¤á¤ë¡ÊNever¡¡settle¡Ë¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤â3²Õ¾ò¤ÎÀº¿À¤Ï·ÑÂ³¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Öº£Ç¯¤â¤º¤Ã¤È¡ÊÂ¾¤Î°Æ¤â¡Ë¹Í¤¨¤¿¤±¤É¡¢¥¢¥ì¤ÏÊÌ¤ËµîÇ¯¤À¤±¤Î¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Ìîµå¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤âÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ·ÑÂ³¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£