スパルタ三戸舜介がまた決めた！ ３戦連発で記録的５連勝に貢献「自由な鳥のように相手ゴールに突進」と現地称賛
三戸舜介が、止まらない。
現地１月31日に開催されたエールディビジ第21節で、三戸が所属するスパルタはホームでフローニンヘンと対戦。２−０で快勝し、５連勝を達成した。
５つ並んだ白星。三戸はそのすべての試合で目に見える結果を残している。17節・フォレンダム戦（１−０）、18節・ヘラクレス戦（２−０）でそれぞれ１アシスト。19節・フェイエノールト戦（４−３）、20節・ユトレヒト戦（１−０）で１ゴールずつをマークした。
そしてフローニンヘン戦では２ゴールの活躍ぶり。55分、左サイドからカットインして力強いミドルシュートをぶち込むと、90分にはマイク・クラインのクロスからフィニッシュ。勝利を決定づけるゴールを挙げた。
現地メディア『De Telegraaf』は「再びそこに現われたのは、自由な鳥のように相手ゴールに向かって突進する三戸舜介だった」と報道。「フローニンヘン戦ではピッチを縦横無尽に駆け回り、先週末のユトレヒト戦と同様、スパルタの得点力の源となった」と、そのハイパフォーマンスを伝える。
また「スパルタは５連勝を達成。フローニンヘンとのホームゲームでは、好調の三戸舜介の２ゴールにより２−０で勝利した」と報じた『Rijnmond』は、「この勝利でスパルタは５位に浮上し、最後に５連勝を記録した1972-73シーズンのクラブ記録に並んだ」とも記す。
メモリアルゲームで23歳アタッカーが抜群の存在感を示した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】セーブしても止められない！ スパルタ三戸の強烈ミドル弾
