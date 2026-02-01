モーリー・ロバートソンさん（63）食道がんのため死去　国際ジャーナリスト、タレント、ミュージシャンと幅広く活躍

国際ジャーナリストのモーリー・ロバートソンさんが、食道がんのため1月29日に亡くなったことが、1日、ロバートソンさんの公式インスタグラムで発表された。63歳だった。葬儀は、近親者のみで執り行ったという。

ロバートソンさんは、日米双方の教育を受けた後、1981年に東京大学とハーバード大学に現役合格し、1988年にハーバード大学を卒業。タレント、ミュージシャンから国際ジャーナリストまで幅広く活躍し、フジテレビの報道番組「ユアタイム」ではコメンテーターを務めた。

発表全文は以下の通り。

モーリー・ロバートソン儀

かねてより食道癌療養中でございましたが去る一月二十九日 午前〇〇時五十六分 六十三歳にて永眠致しましたことを謹んで御報告申し上げます



葬儀は故人の生前の遺志により近親者のみで執り行いました

事後の御報告となりましたこと 御詫び申し上げます

ここに故人が生前中賜りました ひとかたならぬ御厚誼に深謝し 衷心より御礼申し上げます

尚 誠に勝手ながら御香典 御供物 御供花等の御厚志につきましては固く御辞退させて頂きます

まずは略儀ながら書中をもちまして謹んで御挨拶申し上げます



令和八年二月一日



池田有希子

オフィスモーリー スタッフ一同