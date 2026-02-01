ケンドーコバヤシ、一般女性と結婚＆第1子誕生を発表 番組内でサプライズ報告
【モデルプレス＝2026/02/01】お笑いタレントのケンドーコバヤシ（53）が、2025年8月に一般女性と結婚し、2026年1月に第1子となる長男が誕生していたことがわかった。同年1月31日放送のフジテレビONE特別番組『ケンドーコバヤシの重大発表！』（22時〜／CS放送）にて発表された。
【写真】ケンコバと両思いだった人気女性芸人
同番組のエンディングシーン、遠く離れたタイ、バンコクの地でケンドーコバヤシ本人の口から明らかにされた重大発表とは、一般女性との結婚と、このロケが行われた日（1月某日）のおよそ4日前に第1子となる長男が誕生していたというもの。朝のレギュラー情報番組終了直後に現地に向かったくっきー！（野性爆弾）はバンコクロケでケンコバが何か重大なことを発表するということ以外は何も聞かされておらず、到着早々から丸2日バンコク中を連れ回された後だったため、予想を超える内容をにわかには信用できなかったが、事実だとわかり歓喜。現場は驚きとともに祝福ムードに包まれた。
番組はその告白とともにエンディングを迎えるが、別途、くっきー！が得意のイラストで祝福。母子ともに吉本新喜劇のやなぎ浩二師匠の顔に描かれているが仲睦まじい様子となっている。この重大発表を受け、フジテレビONE スポーツ・バラエティでは2月1日21時30分〜22時30分と、2日24時〜25時の2回にわたって、同番組を再放送することが決定した。
ケンドーコバヤシは、1972年7月4日生まれ、大阪府出身。1992年4月、大阪NSCに11期生として入学。陣内智則、中川家らとともにお笑いを学び、漫才師時代を経て2003年ケンコバこと「ケンドーコバヤシ」名義でピン芸人として始動。2006年『人志松本のすべらない話』などへの出演をきっかけに全国区へ活動の場を広げ、現在では、お笑いだけでなくドラマやCM、コメンテーターとしても活躍している。（modelpress編集部）
◆ケンドーコバヤシ、結婚＆第1子誕生を発表
