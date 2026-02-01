◇NBA ブルズーヒート（2026年1月31日 カセヤ・センター）

NBAブルズの河村勇輝（24）が1月31日（日本時間2月1日）の敵地ヒート戦で2戦連続ベンチ入り。第1Q途中出場で今季NBA初出場＆ブルズデビューを果たした。

ブルズはスケジュール変更もあり、1月28日（同29日）から5日間で4試合という過密日程。この日は、主力のジョシュ・ギディーやコビー・ホワイトなどの欠場で河村に第1Qからチャンスが巡ってきた。残り2分からコートに立ってブルズデビュー。

そして今季NBA初出場は昨年4月13日（同14日）のマーベリックス戦以来、実に293日ぶりのNBA復帰となった。第1Q終了間際にシュートを放つが失敗。ブルズ初得点はお預けとなった。

第2Qも引き続き出場。残り10分2秒からドライブインから今季初アシストを決めた。パスを受けたハーターは3点プレーを成立させたため、ガッツポーズも見せた。残り8分40秒にはトップから3Pシュートを沈めて今季初得点を挙げた。残り8分25秒でベンチに下がった。

サマーリーグでアピールに成功し、ブルズとの2WAY契約を勝ち取った河村。しかし「右下腿の血栓」で一度は契約解除となったが、今年1月6日（同7日）にブルズと再び2WAY契約を結んだ。

15日（同16日）の敵地サンディエゴ・クリッパーズ戦で今季Gリーグ初出場。いきなり絶品アシストを連発するなど2得点7アシストと存在感を示した。23日（同24日）の敵地ウェストチェスター・ニックス戦ではノールックパスで会場を沸かせるなど3得点7アシストをマークしていた。しかしその後は負傷もあり、シカゴに戻って調整していた。

29日（同30日）の本拠地ヒート戦で今季初NBAのベンチ入り。ハーフタイムレポートでは、シカゴのスポーツを扱う「シカゴ・スポーツ・ネットワーク」のK.C.ジョンソン記者は河村の近況を報告した。「血栓の恐ろしさも学んだ。再契約まではウエイトトレーニングとミシガン湖を散歩してポジティブな気持ちをキープした。自分は出れなくてもベンチからエネルギーを送って、出場したら素晴らしいパスをする自信がある」と自信をのぞかせていたが、出場機会に恵まれなかった。