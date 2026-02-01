NEC佐野航大がスーパーミドル弾で今季3点目! 1G1Aの活躍…市原吏音もスタンドで見守るAZを撃破
[1.31 エールディビジ第21節 AZ 1-3 NEC]
オランダ・エールディビジは1月31日に第21節を行った。DF毎熊晟矢が所属するAZとFW小川航基とMF佐野航大が所属するNECの対戦は、NECが3-1で勝利。フル出場の佐野は後半7分に豪快なミドルシュートを決めた。
AZに加入したDF市原吏音もスタンドで観戦するなか、日本人が所属するクラブで先発したのは佐野。毎熊と小川はベンチスタートとなった。前半10分、NECはMFチャロン・チェリーがミドルシュートを決め、先制に成功する。
さらに前半12分、NECが追加点。佐野が中盤からドリブルで運んで左サイドに展開すると、MFバサル・オナルが右足ミドルをゴールに決め切り。佐野の今季4アシスト目で2-0と点差を広げた。
だが、前半40分にはAZもスコアを動かす。FWトロイ・パロットがカウンターからゴールを決め、1-2と点差を縮め、前半を折り返した。
後半から両チームは、勝敗が大きく左右される次の1点を目指す。すると後半7分、勝利を決定づけたのはNEC。左サイドのクロスは一度PA手前にクリアされるが、待ち構えた佐野が左足ダイレクトシュートを放つ。左回転のかかったボールがゴールに突き刺さり、3-1と再び2点差に広がった。
試合はそのまま終了し、NECが4連勝で3位浮上。AZは3試合ぶりの黒星で6位に順位を落としている。
オランダ・エールディビジは1月31日に第21節を行った。DF毎熊晟矢が所属するAZとFW小川航基とMF佐野航大が所属するNECの対戦は、NECが3-1で勝利。フル出場の佐野は後半7分に豪快なミドルシュートを決めた。
AZに加入したDF市原吏音もスタンドで観戦するなか、日本人が所属するクラブで先発したのは佐野。毎熊と小川はベンチスタートとなった。前半10分、NECはMFチャロン・チェリーがミドルシュートを決め、先制に成功する。
だが、前半40分にはAZもスコアを動かす。FWトロイ・パロットがカウンターからゴールを決め、1-2と点差を縮め、前半を折り返した。
後半から両チームは、勝敗が大きく左右される次の1点を目指す。すると後半7分、勝利を決定づけたのはNEC。左サイドのクロスは一度PA手前にクリアされるが、待ち構えた佐野が左足ダイレクトシュートを放つ。左回転のかかったボールがゴールに突き刺さり、3-1と再び2点差に広がった。
試合はそのまま終了し、NECが4連勝で3位浮上。AZは3試合ぶりの黒星で6位に順位を落としている。
スーパーミドル炸裂#佐野航大 がクリアのこぼれ球を— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) January 31, 2026
ダイレクトで狙い今シーズン3点目!
エールディヴィジ第21節
⚔️ AZアルクマール v NECナイメヘン
https://t.co/gQl2JmlxMR pic.twitter.com/e01oP6M8lL