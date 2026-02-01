俳優の永野芽郁（26）が映画撮影のオフショットを公開し、反響が寄せられている。

【映像】髪をばっさりカットし近況報告する永野芽郁

2025年4月、週刊文春で俳優の田中圭との不倫疑惑が報じられていた永野。その後、双方の事務所がコメントを発表し、交際関係について否定していた。

しかしパーソナリティーを務めていたラジオ番組や、NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』への出演を辞退。12月3日にはNetflix映画『僕の狂ったフェミ彼女』で、主演を務めることが発表されていた。12月31日に、ブログを更新した永野。髪をばっさりカットした写真とともに、映画の撮影に励んでいること、ファンに向けての謝罪やメッセージをつづっていた。

永野芽郁、“久しぶり”のオフショットを公開

2026年1月30日には、Instagramのストーリーズを更新。主演を務めた映画『はたらく細胞』の、撮影時のオフショットを披露している。

この投稿にネット上では、「ちょこんとめいちゃん可愛い」「久しぶりのオフショ可愛すぎる」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）