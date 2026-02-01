照ノ富士引退 伊勢ヶ濱襲名披露大相撲

昨年1月の大相撲初場所で現役引退した元横綱・照ノ富士の伊勢ヶ濱親方が1月31日、東京・両国国技館で「照ノ富士引退 伊勢ヶ濱襲名披露大相撲」に臨んだ。断髪式には各界の著名人の他、家族が登場。ネット上では、土俵下にいたある1人の女性が話題になっていた。

土俵の中央で行われた断髪式。土俵に上がれない女性がマゲに鋏を入れる段階になると、照ノ富士は土俵際に下がって椅子に座った。柔 道女子52キロ級の阿部詩、タレントの小島瑠璃子らが登場した中、視聴者の目を奪ったのが伊勢ヶ濱親方の母・オヨンエルデネさんだった。

ブラウンの衣装を纏ったオヨンエルデネさん。土俵の外からハサミを入れる姿は、ABEMAの生中継にも映った。ネット上の視聴者からは「照ノ富士のお母様若々しくて綺麗な方だなー」「照ノ富士のお母様何歳なんだろう？若い」「照ノ富士のお母様綺麗よな。モンゴル綺麗な人多い」「照ノ富士の母上、若い！」との声が上がり、その容姿に釘付けになっていた。

断髪式には、白い着物を纏ったドルジハンド夫人、3歳になった長男テムジン君も駆けつけ、土俵下で家族3人が並ぶ場面もあった。



（THE ANSWER編集部）