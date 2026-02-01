TBSの若林有子アナウンサーが1月30日、自身のインスタグラムを更新。来日中のレディーガガのライブを訪れたことを報告した。



若林アナは「ガガのライブに行ってきました ライブというよりショー！！！」と伝えた若林アナは白のダウンにショートパンツ姿。キャップをかぶって、ピースサインのショットからも楽しい時間を過ごしたことが伝わってくる。



「セットも衣装もパフォーマンスも壮大で圧巻でしたが、 それをも凌駕する圧倒的な歌声に全身が揺さぶられるような感覚でした！ 本当にずっとかっこよかった！！！」とすっかり魅了された様子。



フォロワーも「最高のLIVE良かったですね」「コーデ似合っててめちゃくちゃ可愛いね」「モコモコダウン可愛いよね」と反響。短めのパンツに「足が出てるよ!」「ガガ様に合わせた？」との声もあった。



ガガのライブには有名人も多く参戦。28日には女優・木南清香が「妹と2人だけでのお出かけは久々な夜でした♡」と、妹の女優・木南晴夏と出かけたことを報告。30日にはテレビ朝日の三谷紬アナが「1人参戦で拝ませていただきました」と伝え、同じ日には歌手・浜崎あゆみも網タイツ姿の写真とともに、「とにかく全ての人がたったひとつの事に全力で向かう姿が沁みました」と東京ドームを訪れたことをうかがわせた。また、31日には女優でモデルの嵐莉菜、元モーニング娘。でモデルの久住小春も感動を伝えている。



（よろず～ニュース編集部）