保守イスラム地域であるインドネシアのアチェ特別自治州で、婚外性交渉と飲酒容疑で摘発された男女が公開むち打ち刑を受けた。今回の処罰はアチェ州で執行されたむち打ち刑の中で過去最高水準だという。

AFP通信が先月31日に伝えたところによると、インドネシアのアチェ州バンダアチェの宗教警察は最近、婚外性交渉と飲酒容疑で有罪判決を受けた男女の被告にそれぞれむち打ち140回を執行した。

◇女性被告、むち打ち刑執行中に気絶

被告らはバンダアチェの野外公園で住民数十人が見守る中で背中をむちで打たれた。女性被告はむち打ち刑執行中に気絶し、救急車で病院に搬送された。

バンダアチェの宗教警察庁長はこの男女が婚外性交渉容疑でむち打ち刑100回、飲酒容疑で40回をそれぞれ宣告されたと説明した。AFPは今回の処罰について、アチェ州が2003年にイスラム法である「シャリア」を法として採択してから最も強力なむち打ち刑執行だと伝えた。

◇現職警察官も処罰…「例外ない」

同日このほかにも現職宗教警察官と、同居人の女が私的な場所で摘発され、それぞれ23回のむち打ちを受けた。庁長は「約束した通りわれわれの構成員にも例外を設けない。こうした行為はわれわれの名誉を傷つける」と話した。

◇アチェ州、インドネシアで唯一のシャリア適用地域

アチェ州は保守的なイスラム原理主義性向が強い地域で、長期の独立運動の末に2001年に中央政府から特別自治州の地位を認められた。2003年からはインドネシアで唯一シャリアを法として採択し、2015年からはイスラム信者でない住民にもこれを適用している。

これにより、婚外性交渉と同性愛、賭博、飲酒だけでなく、女性が体に密着した服を着たり男性が金曜日の祈祷会に参加しない場合にもむち打ち刑の処罰を受けることがある。人権団体は公開むち打ち刑の中断を持続的に要求してきたが、アチェ州住民は概ねこれを支持する立場だ。

◇全国的刑法改正も施行

一方、インドネシア議会は2022年12月に婚外性交渉と婚前同棲を処罰する内容の刑法改正案を通過させ、今月から全国で施行された。改正刑法によると、婚外性交渉は最大懲役1年、婚前同棲は最大懲役6月に処される。ただこの犯罪は親告罪で、配偶者や親、子どもの告訴によって捜査が可能になる。