スケートボーダーの山附明夢（20）が、2月14日、15日にオーストラリアのシドニーで開催される世界最高峰のプロツアー「SLS（Street League Skateboarding）」に初出場することが決定した。

SLSは2010年に設立された、ストリート競技における世界最高峰の舞台だ。出場できるのは完全招待制となっており、歴代の五輪メダリストや世界王者クラスのトップスケーターのみが名を連ねる。2023年には初の東京開催が実現し、男子の部で堀米雄斗が優勝を飾ったことも記憶に新しい。

山附は、New Balance（ニューバランス）のグローバルスケートボードチームに所属し、世界を舞台に高難度トリックと独創的なスタイルを発信し続けてきた。かつては日本代表強化指定選手に選出された実績を持ちながらも、特定の大会成績やランキングに依存せず「ストリート」を軸とした独自の活動スタイルを貫いてきた異色の存在だ。競技の枠にとらわれないその滑りは、世界のトップライダーたちからも高く評価されている。

初の大舞台を前に、山附は「今回初めて参戦しますが、変わらず自分らしいスケートボードで楽しもうと思います」と、力強い意気込みを語った。