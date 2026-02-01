日常にはさまざまな漢字が溢れています。それは生活にうるおいや豊かさをもたらす「食」の分野でも顕著。食べ物にまつわる漢字を知れば、それはそのまま普段の生活がより彩り豊かで楽しいものになるはず。

本コーナーでは「あれ、これどう読むんだっけ？」と思ってしまうような、忘れがちな難読漢字をお届けします。漢字を覚えて食生活を豊かにしよう!! 正解がわかった方は、ぜひこの食べ物との思い出を一緒に呟いてください!!!!

文、画像／おと週Web編集部

【写真ギャラリーで読み方を当てよう】何問わかる？ 過去に出題された難読漢字クイズに挑戦!!

あなたは読めますか？

「真鯒」という漢字を読めますか。魚です。

難易度：★★★★☆

■難読漢字、食べ物編の正解はこちら

正解：マゴチ

マゴチはカサゴ目コチ科に属する海水魚です。

その生態は、まさに砂辺の狩人そのものです。浅い海の砂泥底を好み、自らの体の色を砂に似せてカモフラージュし、目だけを砂の上に出して潜み、目の前を通る小魚やエビを、大きな口で一瞬のうちに吸い込みます。

釣りの世界では、マゴチは「照りゴチ」という言葉で親しまれています。

これは、梅雨明けの強い日差しが照りつける盛夏の時期にもっとも脂がのり、美味しくなることから名づけられました。

一般的に白身魚の旬は冬とされることが多いですが、マゴチは数少ない「夏の白身の王様」として重宝されます。冬のフグに対して「夏のフグ」と称されることもあるほど、その身は弾力に富み、噛みしめるほどに淡泊ながらも深い甘みが広がります。

名前の由来には諸説ありますが、もっともよく知られているのは、その平たい頭部が、かつて貴族や神職が儀式の際に手に持っていた「笏（しゃく）」に似ていることから、笏の古名である「コツ」が転じて「コチ」になったという説です。

漢字で「鯒」と書くのは、砂底を這うように泳ぐ姿が踊っているように見えたため、あるいは獲物を襲う際に力強く跳ね上がる様子から「魚」に「踊」を組み合わせたものだと言い伝えられています。

【難読漢字】食べ物当て「真鯒」 「夏のフグ」と称されるほど美味（2枚）