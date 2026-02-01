名店のスペシャルショコラや旬の果実系スイーツに魅了される【麻布台ヒルズ】バレンタインフェア情報2026
◆名店のスペシャルショコラや旬の果実系スイーツに魅了される【麻布台ヒルズ】バレンタインフェア情報2026
注目度の高いチョコレートやここでしか出会えないスイーツなど、腕利きのバイヤーが集めた逸品が集結するバレンタインにもぴったりなスイーツフェア。今回は神谷町駅、六本木一丁目駅直結の大型複合商業施設「麻布台ヒルズ」で行われる「HILLS SWEETS SELECTION 2026」やおすすめの楽しみ方をご紹介。できたてが味わえるイートインスイーツもお見逃しなく。
左・ラシーヌ「ヴァレンティーノ・ボネ〜バローナショコラと エスプレッソの余韻〜」1,000円 〜2/14（土）、右・日本橋 千疋屋総本店「夜パフェ 苺」3,850円 〜3/31（火）16:00〜19:30
イベントの特長は？
六本木ヒルズ・麻布台ヒルズ・虎ノ門ヒルズで開催される「HILLS SWEETS SELECTION 2026」。名店のシェフやパティシエが腕を振るう至高のチョコレート＆スイーツをはじめ、果実を贅沢に使った華やかなスイーツなどが勢揃い。大切な人への感謝を込めたギフトにはもちろん、自分へのご褒美スイーツにもぴったりな逸品に出会える。
麻布台ヒルズでは、日本とフランスの融合を繊細に表現した「クリオロ」のショコラセットや、繊細なクレープ生地を香り高いチョコレートでコーティングした「ルノートル」の3種のチョコレートなど、パティシエの感性が光る限定ショコラが登場。
旬のいちごとホワイトチョコレートとチョコレートクッキーを使った「Minimal The Specialty」のガトーショコラや、「エシレ」のバターとコクを詰め込んだ「エシレ・ラトリエ デュ ブール」のマカロンなど、スイーツの奥深い味わいを感じられる逸品も。
フランスの代表的なケーキ・フレジェをイメージし、旬の国産いちごを使った「日本橋 千疋屋総本店」の「夜パフェ 苺」やイタリア北部ピエモンテ地方の伝統菓子、チョコレート風味のプリン・ボネをアレンジした「ラシーヌ」の「ヴァレンティーノ・ボネ〜バローナショコラと エスプレッソの余韻〜」など、イートインスイーツは、できたての食感と繊細なデコレーションが注目ポイント。
会期
2026/1/23（金）〜3/15（日）「HILLS SWEETS SELECTION 2026」麻布台ヒルズ（六本木ヒルズ、虎ノ門ヒルズとの合同開催） 営業時間は店舗により異なるなる
◆編集部注目！期間限定チョコレート3選
クリオロ「ジャポネ・フランコ」（8粒入）3,888円
クリオロ「ジャポネ・フランコ」3,888円
麻布台ヒルズ ガーデンプラザB B1に構える、世界的にも名高いフランス人パティシエ、サントス・アントワーヌ氏が手がける「クリオロ」。
特別なバレンタインにぴったりの「ジャポネ・フランコ」は、日本で出会った素材と培った感性、故郷のフランスの美意識がひとつになったショコラセット。
8 粒の中の4粒はフランス・パリで開催された世界最大級のチョコレートの祭典「サロン・デ ュ・ショコラ」で金賞を受賞したボンボンショコラ。数量限定なのでお早めに。
ショウダイビオナチュール「ペタルノーブル」4,850円
ショウダイビオナチュール「ペタルノーブル」4,850円
季節限定のデザイン缶に詰め合わせた果実の香り豊かな花びら型チョコレートは、麻布台ヒルズ ガーデンプラザB B1にある「ショウダイビオナチュール」の限定商品。
薄く繊細に仕上げたペタル（花びら）に、麻布台ヒルズをイメージした緑と白のパールクラッカンを添えた心ときめくアソート。
淡く揺れる水面の光をイメージしたデザイン缶は、モネの湖面 や睡蓮の情景を着想源に、幻想的で上質な世界観を表現。見た目も印象的な逸品は、大切な人への贈り物にもおすすめ。
ガーデンプラザB B1にある「ショウダイビオナチュール」で、3/14（土）まで期間限定販売。
エシレ・ラトリエ デュ ブール「マカロン・オ・ブール・エシレ 6個入ギフト」3,024円
エシレ・ラトリエ デュ ブール「マカロン・オ・ブール・エシレ 6個入ギフト」3,024円
フランス産 A.O.P.認定発酵バター「エシレ」の“バターのアトリエ”から届けられた、バターの香りとコクを詰め込んだクリームが堪能できるマカロン。
エシレバターをふんだんに使用したクリーミーで香り高くなめらかなクリームを、バターをイメージした白色のコック（マカロン生地）にたっぷりとサンド。マカロンのさっくりした食感の中にバターのコクが加わった、贅沢なスイーツは、ひとり占めしたくなるおいしさ。
ガーデンプラザB B1にある「エシレ・ラトリエ デュ ブール」でさっそくチェックを。
