【うお座】2026年2月の運勢！ 占い師・夜風の「タロット占い」
占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「うお座」の2026年2月の運勢を占います。
【今月のカード：正義（Justice）／正位置】
「正義」の正位置は、自分の気持ちを真っすぐに表現する意味を持ちます。
今月は、あなたの意見がみんなの心に響きやすい1カ月になりそう。
ただし、極論になり過ぎると、説得力に欠けてしまうので注意が必要。冷静さを保ち、客観的な視点も持つようにすると◎。
【今月のラッキーカラー：ネイビー】
ネイビーは、落ち着いた判断力を支え、あなたの言葉に信頼感を与えてくれます。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)
うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
