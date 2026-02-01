2026年2月のタロット占い。自らの人生経験を踏まえた的確な助言が「心に深く刺さる」と話題の占い師・夜風が、22枚のタロットカードを使って「うお座」の今月の運勢を占います。

写真拡大 (全2枚)

占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「うお座」の2026年2月の運勢を占います。

うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）


【今月のカード：正義（Justice）／正位置】
「正義」の正位置は、自分の気持ちを真っすぐに表現する意味を持ちます。

今月は、あなたの意見がみんなの心に響きやすい1カ月になりそう。

ただし、極論になり過ぎると、説得力に欠けてしまうので注意が必要。冷静さを保ち、客観的な視点も持つようにすると◎。

【今月のラッキーカラー：ネイビー】
ネイビーは、落ち着いた判断力を支え、あなたの言葉に信頼感を与えてくれます。

【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)