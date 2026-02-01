【みずがめ座】2026年2月の運勢！ 占い師・夜風の「タロット占い」
占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「みずがめ座」の2026年2月の運勢を占います。
【今月のカード：月（The Moon）／正位置】
「月」の正位置は、これまで見えにくかったことが明るみになる暗示です。
今月は、身の回りで解決しなかったことに、よい策が浮かびそう。
ただし、お金や時間をかけすぎるなど、無理をするのはNG。効率を意識することで、スムーズな流れに乗れます。
【今月のラッキーカラー：グリーン】
緑は、気持ちを落ち着かせ、冷静に状況を見極める力をくれます。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)
みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
