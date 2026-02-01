【やぎ座】2026年2月の運勢！ 占い師・夜風の「タロット占い」
占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「やぎ座」の2026年2月の運勢を占います。
【今月のカード：世界（The World）／正位置】
「世界」の正位置は、自分が思い描いてきたことがかなう意味を持ちます。
今月は、あなたの夢や目標に向けた一歩が実を結びやすい1カ月になりそう。
ただし、志を高くしすぎるのはNG。今できていることや、現状の成果に目を向けることが大切です。
【今月のラッキーカラー：ピンク】
ピンクは、達成したことを素直に受け取り、自分をいたわる気持ちをサポートしてくれます。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)
やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
