【いて座】2026年2月の運勢！ 占い師・夜風の「タロット占い」
占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「いて座」の2026年2月の運勢を占います。
【今月のカード：吊るされた男（The Hanged Man）／逆位置】
「吊るされた男」の逆位置は、心に余裕を持つことを表します。
今月は、今まで難しいと感じていたことが、楽に思えてくる1カ月になりそう。
ただし、余裕が出てきたからといって、気を抜きすぎないように。丁寧さを忘れないことが大切です。
【今月のラッキーカラー：ブルー】
青は、落ち着いた判断力を保ち、心の余白を整える助けになります。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)
いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
