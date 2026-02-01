【さそり座】2026年2月の運勢！ 占い師・夜風の「タロット占い」
占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「さそり座」の2026年2月の運勢を占います。
【今月のカード：皇帝（The Emperor）／正位置】
「皇帝」の正位置は、権力や影響力を持つ存在が現れることを意味します。
今月は、あなたを助けてくれる心強い人物に恵まれそう。
ただし、それに安心しきって努力を怠るのはNGです。自分でもベストを尽くし、努力を重ねることで、流れがより安定します。
【今月のラッキーカラー：ブラウン】
茶色は、地に足をつけた行動を促し、信頼関係をしっかり築くサポートをしてくれます。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)
さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
