2026年2月のタロット占い。自らの人生経験を踏まえた的確な助言が「心に深く刺さる」と話題の占い師・夜風が、22枚のタロットカードを使って「さそり座」の今月の運勢を占います。

占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「さそり座」の2026年2月の運勢を占います。

さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）


【今月のカード：皇帝（The Emperor）／正位置】
「皇帝」の正位置は、権力や影響力を持つ存在が現れることを意味します。

今月は、あなたを助けてくれる心強い人物に恵まれそう。

ただし、それに安心しきって努力を怠るのはNGです。自分でもベストを尽くし、努力を重ねることで、流れがより安定します。

【今月のラッキーカラー：ブラウン】
茶色は、地に足をつけた行動を促し、信頼関係をしっかり築くサポートをしてくれます。

【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)