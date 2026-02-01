【てんびん座】2026年2月の運勢！ 占い師・夜風の「タロット占い」
占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「てんびん座」の2026年2月の運勢を占います。
【今月のカード：悪魔（The Devil）／逆位置】
「悪魔」の逆位置は、悪循環から抜け出していくことを示します。
今月は、止めたいと思っていたルーティンや習慣から、少し解放されていきそう。
ただし、一気に変えようとしなくても大丈夫。徐々にライフスタイルを整えていけばOKです。
【今月のラッキーカラー：イエロー】
黄色は、気持ちを明るくし、新しい選択に前向きな視点を与えてくれます。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)
てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
