橋下徹氏、フジテレビ生放送のアンケート結果に苦笑い「なんちゅう選挙なんですか」
元大阪府知事・大阪市長で弁護士の橋下徹氏が、2月1日放送のフジテレビ系『日曜報道 THE PRIME』（毎週日曜 前7：30）に出演し、衆議院議員総選挙（2月8日投開票）について「なんちゅう選挙なんですか」と言及する場面があった。
【写真】橋下徹氏、病気を明かし議員辞職表明の山本太郎氏へメッセージ
番組では、選挙の争点となっている「消費税減税」をめぐり、橋下氏がエコノミストの熊野英生氏、片岡剛士氏らと議論。
消費税に関しては、各党がさまざまな公約を示している。一方、減税により、円安の加速や、長期金利の上昇などに懸念を示す声もある。こうした状況に対し、熊野氏、片岡氏がそれぞれ見解を示した。
橋下氏は「確かに金利が上がって得する人もいれば、円安でも皆、大変だ、大変だって、悪いっていう話になってますけど、軒並み大企業好決算ですし、株価もバブルのような上がり方というよりも、ある程度ファンダメンタルズを反映しているような、株価も今最高じゃないですか」としつつ、「ただ、僕はやっぱり、中低所得者の方への所得の再分配が足りなくて、円安でも金利でも得する人がいるんでしょうけども、そこは政治の力で、ちょっと再分配が弱いっていう部分があるんじゃないですかね」と指摘。エコノミストらの同意を得た。
さらに、橋下氏は「消費税減税にある意味賛成している片岡さんですら、やっぱり制度設計が見えないということは、そこはもう間違いないでしょう？」と向け、片岡氏は「現状あれですよね、よくわからないことには答えられないので」と返答。橋下氏は「そうでしょう。もうどうやって投票するんだね、そこなんですよ、これ」と嘆いた。
番組が視聴者に対して実施した「消費税減税が日本経済にプラスか？」のアンケートでは、「プラスである」が35％、「プラスではない」が49％、「どちらとも言えない」が16％だった。この結果に対して、橋下氏は「みんな悩む…。制度が見えないから。なんちゅう選挙なんですかこれ、ほんとに」と苦笑いを浮かべた。
【写真】橋下徹氏、病気を明かし議員辞職表明の山本太郎氏へメッセージ
番組では、選挙の争点となっている「消費税減税」をめぐり、橋下氏がエコノミストの熊野英生氏、片岡剛士氏らと議論。
消費税に関しては、各党がさまざまな公約を示している。一方、減税により、円安の加速や、長期金利の上昇などに懸念を示す声もある。こうした状況に対し、熊野氏、片岡氏がそれぞれ見解を示した。
さらに、橋下氏は「消費税減税にある意味賛成している片岡さんですら、やっぱり制度設計が見えないということは、そこはもう間違いないでしょう？」と向け、片岡氏は「現状あれですよね、よくわからないことには答えられないので」と返答。橋下氏は「そうでしょう。もうどうやって投票するんだね、そこなんですよ、これ」と嘆いた。
番組が視聴者に対して実施した「消費税減税が日本経済にプラスか？」のアンケートでは、「プラスである」が35％、「プラスではない」が49％、「どちらとも言えない」が16％だった。この結果に対して、橋下氏は「みんな悩む…。制度が見えないから。なんちゅう選挙なんですかこれ、ほんとに」と苦笑いを浮かべた。