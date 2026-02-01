日本でも止まらぬ快進撃！“超大型新人”ALPHA DRIVE ONE、デビューALがオリコン2週連続上位を記録

超大型新人ボーイズグループ、ALPHA DRIVE ONE（アルファドライブワン）が、日に日に高まるグローバルな人気を証明している。

ALPHA DRIVE ONEは、1月12日に1stミニアルバムでありデビューアルバムとなる『EUPHORIA』で公式デビューを果たした。デビューと同時にK-POP界を揺るがす存在感を放ち、圧倒的な注目を集めている。

【写真】ALPHA DRIVE ONE、各メンバーの個性と魅力解説

彼らはタイトル曲『FREAK ALARM』で、MBC M・MBC every1『SHOW CHAMPION』を皮切りに、KBS2『ミュージックバンク』、MBC『ショー！K-POPの中心』、SBS『人気歌謡』を次々と席巻。韓国地上波3局すべての音楽番組で1位のトロフィーを手にした。

特に、デビュー曲で地上波3局すべての音楽番組を制したボーイズグループは約9年ぶりとなり、ALPHA DRIVE ONEはこの快挙によって異例のデビュー記録を打ち立てた。

これに先立ち、1stミニアルバム『EUPHORIA』は初動（発売日から1週間のアルバム販売量）で144万枚を突破。歴代K-POPグループのデビューアルバム初動売上ランキングで2位を記録するなど、話題性と興行力を同時に証明した。

（写真提供＝WAKEONE）ALPHA DRIVE ONE

Spotify（1月27日付）でも、その勢いは際立っている。日本のSpotifyチャートでは、「デイリーバイラルソングチャート」にアルバム全曲がランクインし、「デイリートップアーティストランキング」も5ランク上昇。加えて、韓国のSpotifyチャートでも『FREAK ALARM』が「デイリーバイラルソング」に進出し、国内外での高い話題性を証明した。

『FREAK ALARM』は、韓国サークルチャートのダウンロードチャートで10位以内を維持しているほか、アルバム全曲がチャート入りするなど、強力な音源パワーを見せている。

さらに、ビルボードコリア「K-Songsチャート」（1月最終週）には2週連続でランクインし、「Hot 100チャート」（同週）にはアルバム全曲がチャート入り。加えて、『FREAK ALARM』はMelon「HOT100（30日集計）」で音源公開直後に最高順位1位を記録し、その後もトップ3圏内を堅守している。

なお、ALPHA DRIVE ONEは今後も多彩な活動を通じて、グローバルなK-POPファンとの活発なコミュニケーションを続けていく予定だ。

（記事提供＝OSEN）