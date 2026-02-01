全品10%OFFキャンペーン開催、2月の毎週月曜日限定【フルーツタルト&カフェ専門店 フルーツピークス】
青木フルーツが運営するフルーツタルト&カフェ専門店「フルーツピークス」は、公式Instagramのフォロワーが5万人を超えたことを記念し、『Instagramフォロワー5万人突破!全品10%OFFキャンペーン』を2026年2月の毎週月曜日に開催する。
【開催日程】
2026年2月毎週月曜日
2月2日(月)、9日(月)、16日(月)、23日(月)
【開催店舗】
フルーツピークス16店舗(エキュート秋葉原店は対象外)
【内容】
1会計につき1回、合計金額より10%割引
【適用条件】
フルーツピークス公式Instagram(@fruitspeaks_honbu)をフォローのうえ、会計時にフォロー画面を提示する。
※一部キャンペーン対象外商品がある。
※ポイントカードの500円割引のみ併用可能。
フルーツピークスは「フルーツが主役の、フルーツを食べるためのスイーツをお届けしたい」という思いから生まれたブランド。2024年に公式Instagramを開設し、フルーツが主役のスイーツの魅力を届けながら、旬の情報をわかりやすく発信してきた。
運用開始から約1年半経ち、フォロワー5万人を突破したことから、『Instagramフォロワー5万人突破!全品10%OFFキャンペーン』を開催する。
キャンペーンでは、2月の毎週月曜日を「ありがとうの日」とし、会計時にフルーツピークス公式Instagramのフォロー画面を提示することで、商品を10%オフの特別価格で購入できる。
初めてフルーツピークスを利用する人や、まだ公式Instagramをフォローしていない人でも、会計時にフォローすることで割引が適用される。フルーツピークスのさまざまな楽しみ方を知ってもらうきっかけにするねらい。〈フルーツピークス(fruitspeaks)について〉
1924年創業の果物専門店「フルーツショップ青木」から生まれたフルーツタルト&カフェ専門店。現在は、福島･宮城･埼玉･茨城･東京･神奈川に計17店舗を展開しており、うち10店舗がカフェ併設店。
フルーツをふんだんに使用したタルトをはじめ、カフェ併設店ではパフェや食事メニューも提供している。厳選し、おいしい時期を見極めたフルーツを使用し、タルトはフルーツ本来のおいしさを引き立たせるため、甘み･酸味に合わせて生地とクリームを使い分けている。
■公式ホームページ
