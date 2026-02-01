全品10%OFFキャンペーン開催、2月の毎週月曜日限定【フルーツタルト&カフェ専門店 フルーツピークス】

青木フルーツが運営するフルーツタルト&カフェ専門店「フルーツピークス」は、公式Instagramのフォロワーが5万人を超えたことを記念し、『Instagramフォロワー5万人突破!全品10%OFFキャンペーン』を2026年2月の毎週月曜日に開催する。

【すべての画像はこちら】タルトやパフェなど対象!1会計につき1回、合計金額より10%割引になるキャンペーン

〈キャンペーン概要〉

【開催日程】

2026年2月毎週月曜日

2月2日(月)、9日(月)、16日(月)、23日(月)

【開催店舗】

フルーツピークス16店舗(エキュート秋葉原店は対象外)

【内容】

1会計につき1回、合計金額より10%割引

【適用条件】

フルーツピークス公式Instagram(@fruitspeaks_honbu)をフォローのうえ、会計時にフォロー画面を提示する。

※一部キャンペーン対象外商品がある。

※ポイントカードの500円割引のみ併用可能。

〈運用開始から約1年半でフォロワー5万人を突破〉

フルーツピークスは「フルーツが主役の、フルーツを食べるためのスイーツをお届けしたい」という思いから生まれたブランド。2024年に公式Instagramを開設し、フルーツが主役のスイーツの魅力を届けながら、旬の情報をわかりやすく発信してきた。

運用開始から約1年半経ち、フォロワー5万人を突破したことから、『Instagramフォロワー5万人突破!全品10%OFFキャンペーン』を開催する。

キャンペーンでは、2月の毎週月曜日を「ありがとうの日」とし、会計時にフルーツピークス公式Instagramのフォロー画面を提示することで、商品を10%オフの特別価格で購入できる。

初めてフルーツピークスを利用する人や、まだ公式Instagramをフォローしていない人でも、会計時にフォローすることで割引が適用される。フルーツピークスのさまざまな楽しみ方を知ってもらうきっかけにするねらい。

〈フルーツピークス(fruitspeaks)について〉

1924年創業の果物専門店「フルーツショップ青木」から生まれたフルーツタルト&カフェ専門店。現在は、福島･宮城･埼玉･茨城･東京･神奈川に計17店舗を展開しており、うち10店舗がカフェ併設店。

フルーツをふんだんに使用したタルトをはじめ、カフェ併設店ではパフェや食事メニューも提供している。厳選し、おいしい時期を見極めたフルーツを使用し、タルトはフルーツ本来のおいしさを引き立たせるため、甘み･酸味に合わせて生地とクリームを使い分けている。

■公式ホームページ

【すべての画像はこちら】タルトやパフェなど対象!1会計につき1回、合計金額より10%割引になるキャンペーン