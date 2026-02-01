◆米女子プロゴルフツアー ヒルトングランドバケーションズ・チャンピオンズ 第３日（３１日、フロリダ州レークノナ・クラブ＝６６２４ヤード、パー７２）

今季開幕戦の第３ラウンドは強風のためサスペンデッドとなり、８人が競技を終えられなかった。

３位で出た畑岡奈紗（アビームコンサルティング）は１６ホールを終えて２バーディー、４ボギーとスコアを２つ落とし、通算５アンダーで暫定６位に後退した。

２番パー５は３パットでボギーが先行した後、４番パー３は約６０センチに好ショットを見せ、８番は約６メートルをねじ込んでバーディーを重ねた。だが、コースは厳しい寒さと強風が吹き荒れる悪天候に。後半は１３番、１５番、１６番はアプローチを寄せ切れずに３ボギーをたたいた。

畑岡は大会を中継するＵ―ＮＥＸＴのインタビューに応じ「ショートゲームのミスが１５、１６番と出てからうまくいってないけど、あと２ホール、第３ラウンドを頑張りたい」と話した。

◆畑岡に聞く

―前半、後半で全く違うコンディションだった。

「前半は少しずつ暖かくなってきて、このままいけばいいなと思ってたけど、予報通り風もすごく出てきて、特に１７、１８番は風を遮るものがないのですごく難しくなってた」

―強風が吹き、グリーン上でも神経を使ったのでは。

「逆芽とかも関係なく、グリーン上で滑っていってしまっているような感じだった。特に傾斜が強いところは風を読んでも、それ以上に切れていく感じだった」

―スイングの感覚は。

「これだけ風が吹いてるのでスイングテンポは意識してやってたのでそこまで悪くなかったけど、ショートゲームのミスが１５、１６番と出てからうまくいってないけど、あと２ホール、第３ラウンドを頑張りたい」

―明日に向けて。

「まずは第３ラウンドをしっかり終えられるようにしたい。明日も寒くなる予報なので、しっかり防寒対策して明日できればいいなと思う」