パドレスからＦＡとなっていたＬ・アラエス内野手（２８）がジャイアンツと１年１２００万ドル（約１８億５０００万円）で電撃合意したと３１日（日本時間２月１日）、複数の米メディアが報じた。

アラエスはツインズ時代の２２年に打率３割１分６厘、マーリンズ時代の２３年には３割５分４厘のハイアベレージで首位打者を獲得。５月にマーリンズからパドレスに移籍した２４年も３割１分４厘で３年連続のタイトルを手にした。同年はドジャース・大谷翔平投手（３１）とシーズン最終戦まで激しい首位打者争いを繰り広げたが、３割１分の大谷をわずかに上回った。通算３５３３打席で２１５三振と空振りの少なさはお墨付きだ。

米スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」のＫ・ウー記者によると、アラエスはパ軍では一塁を守っていたが、再び二塁手としてプレーしたい希望を持っており、他球団からの複数年のオファーを断ってジ軍移籍を決断した。ジャイアンツは二塁手が補強ポイントだった。これで一塁ディバース、二塁アラエス、三塁チャプマン、遊撃アダメズと内野のレギュラーがそろったことになる。

昨季のアラエスは１５４試合で２割９分２厘に終わり、４年連続の首位打者は逃したが、ドジャースと同じナ・リーグ西地区でド軍とライバル関係にあるパドレスから同じくド軍の宿敵といわれるジャイアンツに移籍。今季もドジャース、そして大谷相手に巧みなバットさばきを見せる。