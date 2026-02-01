ディオールの新作フレグランス「キュイールサドル」で纏う現代レザー

ディオールのラ コレクシオン プリヴェから、常識を覆すレザー フレグランス「キュイール サドル」が登場します。調香を手がけたのは、ディオール パフューム クリエイション ディレクターのフランシス・クルジャン。スモーキーで重厚な印象のレザーに、光を差し込むようなフローラルの柔らかさを融合させ、センシュアルでモダンな香りへと昇華しました。時代を超えて愛される「サドル」バッグの精神を、香りで表現した注目作です。

サドルバッグに着想した香り

「キュイール サドル」は、ディオールを象徴する「サドル」バッグの大胆さと官能性を香りで再解釈したフレグランスです。

スモーキーでウッディなレザー アコードに、フローラルとムスクの明るいファセットを重ねることで、重たいイメージから解き放たれた現代的な印象に。

肌に寄り添うように広がる香りは、セカンドスキンのような一体感を生み出し、まとう人の個性を自然に引き立てます。

レザーの伝統を刷新する挑戦

レザー フレグランスの長い歴史を踏まえながらも、フランシス・クルジャンは合成香料を用いることで新たな表現に挑みました。

焦がしたようなクラシカルな印象を残しつつ、スエードのようにしなやかでベルベットタッチの質感を演出。

ムスクやクリーミーなフローラル、モダンなウッディ アンバー ノートが重なり、持続性がありながらも軽やかな香調を実現しています。

クチュール感あふれる限定アイテム

香りとともに登場するのが、クチュール感あふれるアクセサリー類。

トラベル スプレー用のクチュール スリーブは、ペールトープカラーのしなやかなマットレザーを使用し、ボトルを美しく包み込みます。

馬具職人のディテールを想起させるクチュール キャップも、香りの世界観を完成させる存在。まるでファッションアイテムのように楽しめる、真のクチュール アクセサリーです。

＜ラインナップ＞

ラ コレクシオン プリヴェ クリスチャン ディオール キュイール サドル（オードゥ パルファン）

価格：50mL 25,300円（税込）／100mL 45,100円（税込）／200mL 63,140円（税込）／12mL×2 11,200円（税込）

ラ コレクシオン プリヴェ クリスチャン ディオール クチュール キャップ キュイール サドル

価格：100mL／200mL 11,660円（税込）

ラ コレクシオン プリヴェ クリスチャン ディオール クチュール スリーブ キュイール サドル

価格：35,310円（税込）

2026年2月6日（金）発売

※2月4日（水）よりディオール公式オンラインブティックおよびブティックにて先行発売予定

※取扱店舗は予告なく変更になる場合がございます。

※フレグランストランク、ケースはラ コレクシオン プリヴェ一部店舗のみの取り扱いです。

香りで纏うディオールの未来

伝統的なレザーの概念に光と柔らかさを加え、現代的に再構築した「キュイール サドル」。ディオールが受け継いできたエレガンスと革新性が、一本のフレグランスに凝縮されています。

香りを纏うたびに新たな表情を見せるこの一作は、自分自身のスタイルを更新したい人にこそふさわしい存在。日常に、さりげない大胆さとセンシュアルな余韻を添えてみてはいかがでしょうか♡