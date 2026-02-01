阪神の春季キャンプが1日、沖縄県宜野座村のバイトするならエントリー宜野座スタジアムと具志川球場で始まった。1軍首脳がいる宜野座では、藤川監督がファンを前にしてあいさつ。その中で「選手たちと昨日（のミーティングで）約束しました。連覇という言葉は使いません。新たにチームをつくり上げ、素晴らしい最後の1日を迎えようじゃないか。（それに向けて）今日からスタートします」と宣言した。

岡田前監督は、「優勝」という言葉は重圧がかかるとして「アレ」と言い換えた。連覇は「アレンパ」などを使った。その流れを受け継ぐような「連覇封印宣言」だった。

屋根と壁が付いた雨天用走路「めんそー路」にも触れ、「ピッチャー陣が走ります。芝がすり切れるくらい走ります」と猛練習を予告した。

スピーチの最後には「ババ（馬場） ア ナイスデー」と締めくくり、場内の笑いを誘った。これは、ユニークなスピーチで知られる宜野座村の当真淳村長が、藤川監督より先に行ったスピーチで、「ババ（馬場） ア ナイスデー（ハブアナイスデー、よい1日を）」とだじゃれを言ったことに答えたもの。キャンプ担当として球団と村の橋渡し役を担い、球団OBでもある球団本部企画統括部・馬場哲也部長は、思わぬ形でスポットライトを浴びた。