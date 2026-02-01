戸田恵梨香、“妹”との2ショット「美人姉妹」「とっても綺麗です」
俳優の戸田恵梨香が、TBS系日曜劇場『リブート』（毎週日曜 後9：00）の公式SNSに登場。キャストのオフショットが公開された。
【写真あり】“妹”との2ショットが公開された戸田恵梨香
公式SNSは「2話オフショット 病院の屋上で幸後姉妹を発見 仲良し姉妹、笑顔でパシャリ」とつづり、劇中で姉妹を演じる幸後一香役・戸田恵梨香、幸後綾香役・与田祐希が仲良く寄り添う姿を添えた。
ファンからは「仲良し姉妹さん 2人にも幸せになって欲しい」「マジで美人姉妹！最後まで笑顔でいてほしい」「二人とも好き」「とっても綺麗です」「お二人様のツーショット素敵ですね」「美人姉妹 恵梨香さん美しく与田ちゃん可愛いです」などの声が寄せられている。
