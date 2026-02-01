俳優の戸田恵梨香（37）が、「GUCCI」のイベント後に撮影したオフショット動画を公開した。

【映像】戸田恵梨香、話題になった細木数子に扮した姿

戸田はこれまでにもSNSで、仕事現場での様子をたびたび発信。「GUCCI」のブランドアンバサダーに就任した際のメイキング動画や、TBS系・日曜劇場『リブート』でのオフショットを披露していた。

また、占い師・細木数子さんの波乱の人生を描くNetflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』で主演を務めることが話題になっている戸田。2026年1月27日に更新されたスタッフのXでは、「細木数子になりきった？戸田さん」とつづった、赤いドレス姿の写真が投稿されると「最高のビジュアルすぎる」「まるで絵画」などと、多くの反響が寄せられていた。

戸田恵梨香、イベント後のオフショットを披露

30日はInstagramのストーリーズを更新し、「GUCCI」のイベントに登場した際のオフショットを公開。全身花柄のゴージャスなドレス姿や、「#after Gucci」とハッシュタグを付けた、お茶目な動画を披露している。

これらの投稿にネット上では、「非日常感と生活感の間にある感じがめちゃくちゃ好きです」「美しくドレスアップした後、ヘアメイクそのまま上下スウェットのストーリー上げてるの大女優の余裕と遊びを感じてステキ」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）