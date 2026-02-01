À¸Á°¤ËÉã¤¬¡Ö500Ëü±ß¤Î¤ªÊè¡×¤ò·ÀÌó¤â¡¢¡ÈÂå¶âÌ¤Ê§¤¤¡É¤Î¤Þ¤ÞÀÂµî¡½¡½¡Ö¼Ú¶â¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¹µ½ü¤Ç¤¤ë¡×¤ÏÂç´Ö°ã¤¤¡ÄºÄÌ³¹µ½ü¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¡¦¤Ê¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡ÈÀþ°ú¤¡É¡ÚÀÇÍý»Î¤¬²òÀâ¡Û
ÁêÂ³¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È¡¢¸Î¿Í¤Îºâ»º¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼Ú¶â¤äÌ¤Ê§¤¤ÈñÍÑ¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖºÄÌ³¡×¤âÁêÂ³¿Í¤¬°ú¤·Ñ¤°¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤Î·×»»¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ÎºÄÌ³¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤Æ¡ÖºÄÌ³¹µ½ü¡×¤È¤·¤Æº¹¤·°ú¤¯¤³¤È¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÇ³Û¤òº¸±¦¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎºÄÌ³¤¬¹µ½ü¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁêÂ³¤Î¼èÆÀ·ÁÂÖ¤äÁêÂ³¿Í¤Îµï½»ÃÏ¡¢ºÄÌ³¤ÎÀ¼Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¹µ½ü¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤º¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÁêÂ³ÀÇ¤ÎÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤â¡Ä¡Ä¡£¤½¤³¤ÇËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¡ÖºÄÌ³¹µ½ü¡×¤Î´ðËÜ¤ÈÎã³°¡¢È½ÃÇ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÀ°Íý¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÒÅÐ¾ì¿ÍÊª¡Ó
µÈÅÄ²ÝÄ¹¡§A¼Ò¤ÇÆ¯¤¯²ÝÄ¹¡£3¿Í¤¤ç¤¦¤À¤¤¡ÊµÈÅÄ¤µ¤ó¡¢Äï¡¢Ëå¡Ë¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¡¢2¿Í¤Î»Ò¤ò»ý¤Ä¡£ÀÇÍý»Î¤È¤Ï¶ÈÌ³¾å¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¤¢¤ë¡£
ÁêÂ³ÀÇ¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖºÄÌ³¹µ½ü¡×¤ÎÅ¬ÍÑÍ×·ï
µÈÅÄ²ÝÄ¹¡ÖÁêÂ³¤Î¤È¤¤Ã¤Æ¡¢ºâ»º¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¼Ú¶â¤â°ì½ï¤Ë°ú¤·Ñ¤°¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×
¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£Ì±Ë¡896¾òËÜÊ¸¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÁêÂ³¿Í¤Ï¡¢ÁêÂ³³«»Ï¤Î¤È¤¤«¤é¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¤Îºâ»º¤ËÂ°¤·¤¿°ìÀÚ¤Î¸¢ÍøµÁÌ³¤ò¾µ·Ñ¤¹¤ë¡×¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¤Ë¼ÚÆþ¶â¤Ê¤É¤Î¡ÖºÄÌ³¡Ê¡á¼Ú¶â¡Ë¡×¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÊÖºÑµÁÌ³¤âÁêÂ³¿Í¤¬°ú¤·Ñ¤°¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
µÈÅÄ²ÝÄ¹¡Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤Ï¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¤Îºâ»º¤«¤é¤½¤ÎºÄÌ³¤òº¹¤·°ú¤¤¤Æ·×»»¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
¤Ï¤¤¡£ÁêÂ³ÀÇ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¼ÚÆþ¶â¤Ê¤É¤Ï¡ÖºÄÌ³¡×¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ÁêÂ³ÀÇ¤Ï¡¢ÁêÂ³ºâ»º¤«¤é¤³¤ì¤é¤ÎºÄÌ³¤ò¹µ½ü¤·¤¿¡È½ãºâ»º¡É¤ËÂÐ¤·¤Æ²ÝÀÇ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Îº¹¤·°ú¤¯¹Ô°Ù¤Î¤³¤È¤ò¡¢¡ÖºÄÌ³¹µ½ü¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
µÈÅÄ²ÝÄ¹¡Ö¤Ç¤âºÄÌ³¹µ½ü¤Ã¤Æ¡¢Ã¯¤Ç¤âÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤É¤ó¤Ê¾ò·ï¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
ºÄÌ³¹µ½ü¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤ÎÅ¬ÍÑÍ×·ï¤Ï¡¢²¼µ¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
1¡¥ºÄÌ³¹µ½ü¤ÎÅ¬ÍÑÍ×·ï¡ÊÁêÂ³ÀÇË¡13¾ò1¹à¡Ë
¼¡¤Î¡Ê1¡Ë¡Á¡Ê3¡Ë¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È¡£
¡Ê1¡ËÁêÂ³¤Þ¤¿¤Ï°äÂ£¤Ë¤è¤êºâ»º¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼è°·¤¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£
¡Ê2¡Ë¾åµ¡Ê1¡Ë¤Î°äÂ£¤È¤Ï¡¢¼¡¤Î¡¡¢¢¤Î°äÂ£¤Ë¸Â¤é¤ì¤ë¡£
¡Êñ³ç°äÂ£
¢ÈïÁêÂ³¿Í¤«¤éÁêÂ³¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿°äÂ£
¡Ê3¡Ë¾åµ¡Ê1¡Ë¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¼Ô¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ëµï½»¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¸å½Ò¤¹¤ë2¡¥¡Ê1¡Ë¤ª¤è¤Ó¡Ê2¡Ë¤Î¶â³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ¤½¤ÎÁ´³Û¤òºÄÌ³¹µ½ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢¨¡¡ÁêÂ³³«»ÏÁ°10Ç¯¤òÄ¶¤¨¤Æ³°¹ñ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÆüËÜ¿Í¤Ï¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤Î²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëºâ»º¤¬¸ÂÄê¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ºÄÌ³¹µ½ü¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ëºÄÌ³¤â¸ÂÄê¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤º¤ÏÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¡¢ÁêÂ³¤Þ¤¿¤Ï°äÂ£¤Ë¤è¤Ã¤Æºâ»º¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¾ò·ï¤Ç¤¹¡Ê¾åµ¡Ê1¡Ë¡Ë¡£¤¿¤À¤·¡¢°äÂ£¤Çºâ»º¤ò¼õ¤±¼è¤ë¾ì¹ç¡¢ºÄÌ³¹µ½ü¤Ç¤¤ë¼õ°ä¼Ô¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾åµ¡Ê2¡Ë¡Ë¡£
Êñ³ç°äÂ£¤È¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¤«¤é¤ÎÁêÂ³¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë°äÂ£¤Î¾ì¹ç¤Ë¸Â¤ê¡¢ºÄÌ³¹µ½ü¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖÊñ³ç°äÂ£¡×¤È¡ÖÆÃÄê°äÂ£¡×¤Î°ã¤¤
µÈÅÄ²ÝÄ¹¡ÖÊñ³ç°äÂ£¤È¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
°ä¸À¤Ç¡¢¼õ°ä¼Ô¤¬°ú¤·Ñ¤°ºâ»º¤äºÄÌ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤Êºâ»º¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È³ä¹ç¡É¤À¤±¤ò»ØÄê¤·¤Æ¾µ·Ñ¤µ¤»¤ë°äÂ£¤ò¡ÖÊñ³ç°äÂ£¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ì±Ë¡990¾ò¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÊñ³ç¼õ°ä¼Ô¤Ï¡¢ÁêÂ³¿Í¤ÈÆ±°ì¤Î¸¢ÍøµÁÌ³¤òÍ¤¹¤ë¡×¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ¬Äê¤«¤é¤ï¤«¤ë¤È¤ª¤ê¡¢Êñ³ç°äÂ£¤ÏÁêÂ³¤ËÈó¾ï¤Ë¶á¤¤À¼Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢Êñ³ç°äÂ£¤Ë¤è¤êºâ»º¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¼õ°ä¼Ô¤Ï¡¢ÁêÂ³¤Î¾ì¹ç¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢°ä¸À¤Ç»ØÄê¤µ¤ì¤¿³ä¹ç¤Ë±þ¤¸¤ÆºÄÌ³¤â°ú¤·Ñ¤°¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁêÂ³ÀÇ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¤³¤ÎÌ±Ë¡¾å¤Î°·¤¤¤òÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡¢°ú¤·Ñ¤¤¤ÀºÄÌ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºÄÌ³¹µ½ü¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃÄê°äÂ£¤Ç¤ÏºÄÌ³¹µ½ü¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤
µÈÅÄ²ÝÄ¹¡Ö¤Ç¤Ï¡¢Êñ³ç°äÂ£°Ê³°¤Î°äÂ£¤Ï¤Ê¤ó¤È¸Æ¤Ö¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×
Êñ³ç°äÂ£°Ê³°¤Î°äÂ£¤Ï¡ÖÆÃÄê°äÂ£¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÆÃÄê¤ÎÉÔÆ°»º¤äÆÃÄê¤Î³ô¼°¤Ê¤É¡¢°ä¸À¼Ô¤¬¶ñÂÎÅª¤Êºâ»º¤ò»ØÄê¤·¤ÆÍ¿¤¨¤ë°äÂ£¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÆÃÄê°äÂ£¤Ï¡¢ÉéÃ´ÉÕ°äÂ£¤Î¤è¤¦¤ËÆÃÄê¤ÎµÁÌ³¤òÉé¤ï¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ØÄê¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ïºâ»º¤Î¤ß¤Ç¡¢ºÄÌ³¤ò°ú¤¼õ¤±¤ëµÁÌ³¤ÏÈ¼¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢ÆÃÄê°äÂ£¤Ë¤è¤êºâ»º¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¼õ°ä¼Ô¤¬ÁêÂ³¿Í¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¤ÎºÄÌ³¤ò°ú¤¼õ¤±¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ï°ä¸À¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ç¤°Õ¤ÎºÄÌ³°ú¼õ¤Ë¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¡£
ÁêÂ³ÀÇ¤ÎºÄÌ³¹µ½ü¤Ï¡¢ÁêÂ³¤äÊñ³ç°äÂ£¤Î¤è¤¦¤ËË¡Î§¾åÅöÁ³¤ËºÄÌ³¤ò°ú¤·Ñ¤°¾ì¹ç¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£ÆÃÄê°äÂ£¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤Ê°·¤¤¤Ë¤ÏÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÁêÂ³¿Í¤Ç¤Ê¤¤¼õ°ä¼Ô¤Ë¤ÏºÄÌ³¹µ½ü¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÁêÂ³¿Í¤Î¡Ö½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì½ê¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ºÄÌ³¹µ½ü¤Î°·¤¤¤ÏÊÑ¤ï¤ë
µÈÅÄ²ÝÄ¹¡ÖÁêÂ³¿Í¤¬ÆüËÜ¿Í¤Î¾ì¹ç¡¢ÆüËÜ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«³¤³°¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤Ç¡¢ºÄÌ³¹µ½ü¤Î°·¤¤¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¤Ï¤¤¡£½»½ê¤¬ÆüËÜ¤Ë¤¢¤ë¤«³°¹ñ¤Ë¤¢¤ë¤«¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇ¼ÀÇµÁÌ³¼Ô¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢¹µ½ü¤Ç¤¤ëºÄÌ³¤ÎÈÏ°Ï¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ÊÁ°·Ç1¡¥¡Ê3¡Ë¡Ë¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Ë½»½ê¤òÍ¤¹¤ëÆüËÜ¿Í¡ÊÌµÀ©¸ÂÇ¼ÀÇµÁÌ³¼Ô¡Ë¤Ï¡¢²¼µ2¡¥¡Ê1¡Ë¡Ê2¡Ë¤Ë·Ç¤²¤ëºÄÌ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ¤¹¤Ù¤ÆºÄÌ³¹µ½ü¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
2¡¥ºÄÌ³¹µ½ü¡ÊÁêÂ³ÀÇË¡13¾ò1¹à¡Ë
ÁêÂ³ÀÇ¤Î²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤«¤é¤Ï¡¢¼¡¤Î¡Ê1¡Ë¡Ê2¡Ë¤Î¶â³Û¤Î¤¦¤Á¡¢¤½¤Î¼Ô¤¬ÉéÃ´¤¹¤ë¶â³Û¤ò¹µ½ü¤¹¤ë¡£
¡Ê1¡ËÈïÁêÂ³¿Í¤ÎºÄÌ³¤ÇÁêÂ³³«»Ï¤ÎºÝ¸½¤ËÂ¸¤¹¤ë¤â¤Î¡Ê¸øÁÅ¸ø²Ý¤ò´Þ¤à¡Ë
¡Ê2¡ËÈïÁêÂ³¿Í¤Ë·¸¤ëÁò¼°ÈñÍÑ
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÁêÂ³³«»ÏÁ°10Ç¯¤òÄ¶¤¨¤Æ³°¹ñ¤Ëµï½»¤·¤Æ¤¤¤ëÁêÂ³¿Í¡ÊÀ©¸ÂÇ¼ÀÇµÁÌ³¼Ô¡Ë¤Ï¡¢ÌµÀ©¸ÂÇ¼ÀÇµÁÌ³¼Ô¤Î¤è¤¦¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎºÄÌ³¤ò¹µ½ü¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¹µ½ü¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Îºâ»º¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëºÄÌ³¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÈÏ°Ï¤¬¸ÂÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢À©¸ÂÇ¼ÀÇµÁÌ³¼Ô¤¬ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÎÅÚÃÏ·úÊª¤òÁêÂ³¤·¡¢¤½¤Î¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤òÉéÃ´¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÉéÃ´³Û¤ÏºÄÌ³¹µ½ü¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÄÌ³¹µ½ü¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡Ö2¤Ä¡×¤Î¶èÊ¬
µÈÅÄ²ÝÄ¹¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¶èÊ¬¤Ë¤è¤Ã¤Æ°·¤¤¤¬°ã¤¦¤Î¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤âºÄÌ³¹µ½ü¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ëºÄÌ³¤È¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
ºÄÌ³¹µ½ü¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¼¡¤Î2¤Ä¤Ç¤¹¡ÊÁ°·Ç2¡¥¡Ê1¡Ë¡Ê2¡Ë¡Ë¡£
1¤ÄÌÜ¤¬¡¢ÁêÂ³³«»Ï»þÅÀ¤ÇÈïÁêÂ³¿Í¤Ë¸½¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿ºÄÌ³¤Ç¡¢¸øÁÅ¸ø²Ý¡Ê¸å·Ç5¡¥¡Ë¤â´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£2¤ÄÌÜ¤¬¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¤Ë·¸¤ëÁò¼°ÈñÍÑ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢¡Ê1¡Ë¤Î¡ÖÁêÂ³³«»Ï»þÅÀ¤ÇÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿ºÄÌ³¡×¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÅÅµ¤Âå¡¦¥¬¥¹Âå¤Ê¤É¤ÎÌ¤Ê§¤¤¸ø¶¦ÎÁ¶â
¡¦¿åÆ»Âå¡¦ÅÅÏÃÂå¤ÎÌ¤Ê§¤¤
¡¦¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤ÎÌ¤Ê§¤¤¡¡¤Ê¤É
¤³¤ì¤é¤ÎÎÁ¶â¤¬ÈïÁêÂ³¿Í¤ÎÍÂ¶â¸ýºÂ¤«¤é¼«Æ°°ú¤Íî¤È¤·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢»àË´¸å¤Ë¸ýºÂ¤Î°ú¤Íî¤È¤·µÏ¿¤ò³ÎÇ§¤·¡¢Ì¤Ê§¤¤Ê¬¤òºÄÌ³¹µ½ü¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¿åÆ»Âå¤äÅÅÏÃÂå¤Ê¤É¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼ÂÌ³¤Ç¤è¤¯¤ß¤é¤ì¤ëÊÌ¤Î¥±¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¤¬ÅÚÃÏ¤ä·úÊª¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤Î¡Ö¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤ÎÌ¤Ê§¤¤¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤Ï¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î1·î1Æü»þÅÀ¤Î½êÍ¼Ô¤Ë²ÝÀÇ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ÊÃÏÊýÀÇË¡359¾ò¡Ë¡£Ç¼´ü¤Ï4·î¡¢7·î¡¢12·î¡¢ÍâÇ¯2·î¤ÎÇ¯4²ó¤È¤µ¤ì¡ÊÃÏÊýÀÇË¡362¾ò1¹à¡Ë¡¢°ì³çÊ§¤¤¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Ê¬³äÊ§¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÈïÁêÂ³¿Í¤¬10·î¤Ë»àË´¤·¤¿¾ì¹ç¡¢»àË´»þÅÀ¤Ç¤Þ¤À»ÙÊ§¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤12·îÊ¬¤ÈÍâÇ¯2·îÊ¬¤Ï¡¢¡ÖÌ¤Ê§¤¤¤Î¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¡×¤È¤·¤ÆºÄÌ³¹µ½ü¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
µÈÅÄ²ÝÄ¹¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡£ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ëºÄÌ³¤ÎÈÏ°Ï¤Ï¡¢»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
ºÄÌ³¹µ½ü¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ºÄÌ³
µÈÅÄ²ÝÄ¹¡ÖÈ¿ÂÐ¤Ë¡¢ºÄÌ³¹µ½ü¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ºÄÌ³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¤Ï¤¤¡¢¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂåÉ½Åª¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢²¼µ 3 ¡¥¡Ê1¡Ë¡Ê2¡Ë¤Î¡ÖÁêÂ³ÀÇ¤ÎÈó²ÝÀÇºâ»º¤Ë´ØÏ¢¤·¤ÆÀ¸¤¸¤¿ºÄÌ³¡×¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
3¡¥ÁêÂ³ÀÇ¤ÎÈó²ÝÀÇºâ»º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎºÄÌ³¡ÊÁêÂ³ÀÇË¡13¾ò3¹àËÜÊ¸¡Ë
¼¡¤Î¡Ê1¡Ë¡Ê2¡Ë¡ÊÁêÂ³ÀÇË¡12¾ò1¹à2¹æ¡¦3¹æ¡Ë¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤¬Èó²ÝÀÇ¤È¤Ê¤ëºâ»º¤Î¼èÆÀ¡¦°Ý»ý¤Þ¤¿¤Ï´ÉÍý¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤¸¤¿ºÄÌ³¤Ï¡¢¸¶Â§¤È¤·¤ÆºÄÌ³¹µ½ü¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡Ê1¡ËÊè½ê¡¢Îî¤Ó¤ç¤¦¡¢º×¶ñ¤ª¤è¤Ó¤³¤ì¤é¤Ë½à¤º¤ë¤â¤Î
¡Ê2¡Ë½¡¶µ¡¢»üÁ±¡¢³Ø½Ñ¤½¤ÎÂ¾¸ø±×¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë»ö¶È¤ò¹Ô¤¦°ìÄê¤Î¼Ô¤¬ÁêÂ³¤Þ¤¿¤Ï°äÂ£¤Ë¤è¤ê¼èÆÀ¤·¤¿ºâ»º¤Ç¡¢¤½¤Î¸ø±×¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë»ö¶È¤ÎÍÑ¤Ë¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬³Î¼Â¤Ê¤â¤Î
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¤¬À¸Á°¤ËÂå¶â500Ëü±ß¤Î¤ªÊè¡Ê¤ªÊè¤ÏÁêÂ³ÀÇ¤ÎÈó²ÝÀÇÂÐ¾Ý¡Ë¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Âå¶â¤ò»ÙÊ§¤¦Á°¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤ÎÌ¤Ê§¤¤Âå¶â¡ÊºÄÌ³¡Ë¤ÏºÄÌ³¹µ½ü¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢500Ëü±ß¤ÏÁêÂ³ÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¤¬À¸Á°¤Ë¤ªÊè¤ÎÂå¶â¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿¤¢¤È¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢»àË´»þÅÀ¤Ç¤Ï500Ëü±ß¤¬¼ê¸µ¤Ë¤Ê¤¯¡¢¤ªÊè¤ÏÁêÂ³ÀÇ¤ÎÈó²ÝÀÇºâ»º¤Ë¤¢¤¿¤ë¤¿¤á¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÁêÂ³ºâ»º¤Ï500Ëü±ßÊ¬¸º¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Æ±¤¸¤ªÊè¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢»ÙÊ§¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁêÂ³ÀÇ¤ÎÉéÃ´¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÄÌ³¹µ½ü¤Î²ÄÈÝ¤òÊ¬¤±¤ë¡Ö³Î¼ÂÀ¡×
µÈÅÄ²ÝÄ¹¡Ö²¼µ4¡¥¡Ê1¡Ë¤Ë¡ØºÄÌ³¤Ï¡¢³Î¼Â¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ë¸Â¤ë¡Ù¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©¡×
4¡¥³Î¼Â¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ëºÄÌ³
¡Ê1¡Ëµ¬Äê¡ÊÁêÂ³ÀÇË¡14¾ò1¹à¡Ë
1¡Á3¤Îµ¬Äê¤Ë¤è¤ê¡¢¤½¤Î¶â³Û¤ò¹µ½ü¤¹¤Ù¤ºÄÌ³¤Ï¡¢³Î¼Â¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ë¸Â¤ë¡£
¡Ê2¡ËÄÌÃ£¡ÊÁêÂ³ÀÇË¡´ðËÜÄÌÃ£14-1¡Ë
ºÄÌ³¤¬³Î¼Â¤Ç¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢É¬¤º¤·¤â½ñÌÌ¤Ë¤è¤ë¾Úµò¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Ê¤¤¡£
¤Ê¤ª¡¢ºÄÌ³¤Î¶â³Û¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎºÄÌ³¤ÎÂ¸ºß¤¬³Î¼Â¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤È¤¤Ï¡¢ÁêÂ³³«»Ï»þÅÀ¤Î¾õ¶·¤Ë¾È¤é¤·¡¢³Î¼Â¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ëÈÏ°Ï¤Î¶â³Û¤À¤±¤ò¹µ½ü¤¹¤ë¡£
¾åµ¡Ê1¡Ë¤ÏË¡Î§¤Îµ¬Äê¤Ç¡¢¡Ê2¡Ë¤Ï¹ñÀÇÄ£¤ÎÄÌÃ£¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÄÌÃ£¤Ï¡¢¡ÖºÄÌ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·ÀÌó½ñ¤¬ºîÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ª¶â¤ÎÂß¤·¼Ú¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎºÄÌ³¤ÎÂ¸ºß¤òÈÝÄê¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Îº¬µò¤Ï¡¢Ì±Ë¡587¾ò¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æ±¾ò¤Ï¡¢¡Ö¾ÃÈñÂß¼Ú¤Ï¡¢Åö»ö¼Ô¤Î°ìÊý¤¬¼ïÎà¡¢ÉÊ¼Á¤ª¤è¤Ó¿ôÎÌ¤ÎÆ±¤¸Êª¤ò¤â¤Ã¤ÆÊÖ´Ô¤¹¤ë¤³¤È¤òÌó¤·¤ÆÁê¼êÊý¤«¤é¶âÁ¬¤½¤ÎÂ¾¤ÎÊª¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¸úÎÏ¤òÀ¸¤º¤ë¡×¤Èµ¬Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·ÀÌó½ñ¤ÎºîÀ®¤òÍ×·ï¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¤·¡¢2020¡ÊÎáÏÂ2¡ËÇ¯4·î1Æü¤«¤é»Ü¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌ±Ë¡587¾ò¤Î2Âè1¹à¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÁ°¾ò¤Îµ¬Äê¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢½ñÌÌ¤Ç¤¹¤ë¾ÃÈñÂß¼Ú¤Ï¡¢Åö»ö¼Ô¤Î°ìÊý¤¬¶âÁ¬¤½¤ÎÂ¾¤ÎÊª¤ò°ú¤ÅÏ¤¹¤³¤È¤òÌó¤·¡¢Áê¼êÊý¤¬¤½¤Î¼õ¤±¼è¤Ã¤¿Êª¤È¼ïÎà¡¢ÉÊ¼Á¤ª¤è¤Ó¿ôÎÌ¤ÎÆ±¤¸Êª¤ò¤â¤Ã¤ÆÊÖ´Ô¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤òÌó¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¸úÎÏ¤òÀ¸¤º¤ë¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ¬Äê¤Ï¡¢¶âÁ¬¾ÃÈñÂß¼Ú·ÀÌó½ñ¤òºîÀ®¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¡¢¶âÁ¬¤Î¼ø¼õ¤¬Ã±¤Ê¤ë¶âÁ¬¤Î¼õ¤±ÅÏ¤·¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾ÃÈñÂß¼Ú·ÀÌó¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÊ¸½ñ¾å¤âÌÀ³Î¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤ë¼ñ»Ý¤ÇÀß¤±¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤¤¤º¤ì¤Î·ÀÌó·Á¼°¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤Ç¤Ï¡¢ºÄÌ³¤È¤·¤Æ³Î¼Â¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ë¸Â¤ê¡¢ºÄÌ³¹µ½ü¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ºÄÌ³¹µ½ü¤ÎÅ¬ÍÑ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎºÛÈ½»öÎã¤ä¹ñÀÇÉÔÉþ¿³È½½ê¤ÎºÛ·è»öÎã¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂåÉ½Åª¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Ï¢ÂÓÊÝ¾ÚºÄÌ³¡¢ÊÝ¾ÚºÄÌ³¡¢Äê´ü¼ÚÃÏ¸¢¤ÎÍÂ¤êÊÝ¾Ú¶â¤Ê¤É¤¬ÁèÅÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÁêÂ³»þ¤Ë¹µ½ü¤Ç¤¤ë¡ÖÀÇ¶â¡×¤ÎÈÏ°Ï¤Ï¡Ä
µÈÅÄ²ÝÄ¹¡Ö¸øÁÅ¸ø²Ý¤âºÄÌ³¹µ½ü¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¸øÁÊ¸ø²Ý¤È¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
ÁêÂ³ÀÇË¡¤Ç¤ÏÄêµÁ¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¡Ö¸øÁÅ¸ø²Ý¡×¤È¤Ï¡¢¹ñ¤äÃÏÊý¸ø¶¦ÃÄÂÎ¤¬Ë¡Î§¤ä¾òÎã¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¶¯À©Åª¤ËÄ§¼ý¤¹¤ë¤â¤Î¤ò¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢²¼µ5¡¥¡Ê1¡Ë¡Ê2¡Ë¤¬¸øÁÅ¸ø²Ý¤Ë³ºÅö¤·¤Þ¤¹¡£
5¡¥ºÄÌ³¹µ½ü¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¸øÁÅ¸ø²Ý¤Î³Û¡ÊÁêÂ³ÀÇË¡14¾ò2¹à¡Ë
¼¡¤Î¡Ê1¡Ë¡Ê2¡Ë¤Î¸øÁÅ¸ø²Ý¤¬³ºÅö¤¹¤ë¡£
¡Ê1¡ËÈïÁêÂ³¿Í¤Î»àË´»þ¡¢ºÄÌ³¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¶â³Û
¡Ê2¡ËÈïÁêÂ³¿Í¤Ë·¸¤ë½êÆÀÀÇ¡¢ÁêÂ³ÀÇ¡¢Â£Í¿ÀÇ¡¢ÃÏ²ÁÀÇ¡¢ºÆÉ¾²ÁÀÇ¡¢ÅÐÏ¿ÌÈµöÀÇ¡¢¼«Æ°¼Ö½ÅÎÌÀÇ¡¢¾ÃÈñÀÇ¡¢¼òÀÇ¡¢¤¿¤Ð¤³ÀÇ¡¢´øÈ¯ÌýÀÇ¡¢ÃÏÊý´øÈ¯ÌýÀÇ¡¢ÀÐÌý¥¬¥¹ÀÇ¡¢¹Ò¶õµ¡Ç³ÎÁÀÇ¡¢ÀÐÌýÀÐÃºÀÇ¤ª¤è¤Ó°õ»æÀÇ¤½¤ÎÂ¾¤Î¸øÁÅ¸ø²Ý¤Î³Û¤Ê¤É
¤¤¤º¤ì¤â¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¤Î»àË´Æü¤ËºÄÌ³¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢ºÄÌ³¹µ½ü¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Â¿ÅÄ Íº»Ê
ÀÇÍý»Î