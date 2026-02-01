孫がかわいい――その気持ちが強すぎるあまり、気づけば子世帯から距離を置かれてしまうシニアは少なくありません。一方で、共働きで子育てに追われる家庭にとって、親の存在は心強い支えにもなり得ます。両者の分かれ道は、善意と執着のわずかな違い。本記事では、孫に過度に関わろうとする義母に悩む女性の事例をもとに、シニアが「疎まれる存在」ではなく「頼られるサポーター」になるために必要なマインドチェンジについて、CFPの松田聡子氏が解説します。

20万円の五月人形に唖然。孤独に育児を回す30代嫁の限界

千葉県に住む高柳めぐみさん（33歳・仮名）は、リビングで立ち尽くしていました。廊下には、つい数時間前に届いたばかりの巨大な段ボール箱が鎮座しています。中身は、義母の美代子さん（61歳）が「初孫の純太に」と勝手に送りつけてきた、20万円もする豪華な五月人形でした。

現在、地方銀行のマネジメント職として働くめぐみさん。息子の純太くんが生まれて以来、県内の別の市に住む義母からの過干渉に頭を悩ませてきました。

「お金は私たちが援助するから、一番いいものを揃えなさい」

「保育園のお迎え、私が行っておいたから」

美代子さんに悪気がないのは分かっています。しかし、日々1分1秒を惜しむような共働き体制かつ、2LDKの限られた生活スペースで生活するめぐみさんにとって、大きな場所を取る豪華な人形や、育児のリズムを乱す勝手な行動は、ありがた迷惑を通り越して苦痛でしかありませんでした。

「もう二度と来るなと言おうか？」

夫の智樹（33歳）さんに相談しても、返ってくるのはそんな極端で投げやりな言葉だけ。めぐみさんの両親は実家の九州に住んでいるため、物理的な助けは望めません。

孤独の中で「義母との絶縁」すら考え始めていた矢先でした。智樹さんの妹に子どもが生まれたのと時を同じくして、美代子さんの訪問が激減したのです。

義母の過干渉は終わったが、新たな問題勃発「最大の危機」へ

もしかすると、美代子さんはめぐみさんに迷惑がられていたことに気づき、自分から身を引いたのかもしれません。しかし、仕事と育児に追われるめぐみさんには、そんなことを考える余裕がありませんでした。

その後、純太くんが3歳になったとき、めぐみさん夫婦に第2子となる萌ちゃんが誕生します。萌ちゃんは生まれつき身体が弱く、保育園から頻繁に呼び出しがかかりました。

萌ちゃんに何か不調が起こるたびに、めぐみさんは仕事を休まざるを得なくなってしまいました。夫の智樹さんも協力してくれますが、純太くんの世話と並行しての看病は、核家族にとって極めて重い負担となりました。

「もし、萌の体調がこのまま安定しなかったら、私は仕事を辞めなければならないかもしれない……」

めぐみさんの看護休暇・有給休暇はあっという間に底をつきました。さらに、萌ちゃんの医療に関連する費用と自身の欠勤による収入減によって、家計の余裕は急速に失われていきます。子育てと両立してきためぐみさんのキャリアも、今、最大の危機に瀕していました。

意地を張れば「1.7億円」を捨てることに？ きれい事では済まない、女性の働き方と生涯所得の現実

「仕事を辞めるか、続けるか」というめぐみさんの悩みは、決して彼女個人だけの問題ではありません。多くの共働き世帯が直面するこの問題は、実は家族の生涯可処分所得を劇的に左右する、極めてシビアな経済的決定でもあります。

内閣府政策統括官（経済財政分析担当）の「女性の出産後の働き方による世帯の生涯可処分所得の変化」のデータによると、夫婦・子ども2人世帯において、29歳で第1子、32歳で第2子を出産後、正社員での就労を継続したケースと、第1子出産後に退職し、その後再就職しなかったケースでは、両世帯の生涯可処分所得に約1.7億円もの差が出るといいます。

この数字には、将来受け取る退職金や年金の額も含まれているため、2億円近い差が出る結果となりました。ほかにも、離職後に正社員として再就職するケースや、非正規として仕事を継続するケースなど、さまざまなキャリアパターンがあります。しかし、いずれにしても、正社員として就労を継続することの経済的優位性は変わりません。

マネジメント職に従事するめぐみさんの場合、離職による損失を回避できるかどうかは、家計にとって大きな経済的分水嶺となるのです。

では、この生涯可処分所得を守り抜くために何が必要なのでしょうか。共働きを維持できている世帯の多くに共通するのは、近隣に住む親（祖父母）からの物理的なサポートです。

物価高や教育費の高騰が進む昨今、共働き体制の維持は、生活のゆとりを確保するためではなく、家計の生存戦略となりつつあります。しかし、どれほど制度（看護休暇や時短勤務）が整っても、子どもの発熱や入院といった不測の事態に、職場が100%対応し続けるのは困難なのが現実です。

もし、手を貸してくれる親が近くにいれば、どれほどの助けになるかは言うまでもありません。よほど親子関係（嫁姑関係）が悪化していないかぎり、サポートしてもらうのが現実的ではないでしょうか。

祖父母に最強のサポーターになってもらい、子育てに参加してもらう

共働きの子育て世帯が親世代のサポートを受ける場合、シニア・子世代のどちらかに一方的な忍耐や負担があるような状況は避ける必要があります。

「援助しているから口も出す」というシニア側の態度は、子世代に最も嫌われる要因です。基本的には、子の家庭のルールを尊重しつつサポーターに徹することが、長期的な信頼関係を築くための道です。

一方で、子世代のマインドチェンジも必要です。責任感の強い人ほど「親に頼るべきでない」と考えがちですが、キャリアを潰すほうが家族にとっては大きな損失です。

育児のパートナーとして親世代を頼ることは、彼らの生きがいにもつながります。また、意識的に感謝の気持ちを表明するようにすると、家族の結束も強まるでしょう。

絶縁なんてしなくてよかった…義母の手助けに感謝

めぐみさんは、思い切って美代子さんへ助けを求めました。美代子さんは「困ったときはいつでも声をかけてちょうだい」と喜んでサポートを引き受けてくれました。

美代子さんは、萌ちゃんを保育園に預けられないときに自宅で見てくれたり、急な呼び出しのときには迎えに行ってくれたりするようになったのです。めぐみさんが萌ちゃんを病院に連れて行くときには、純太くんを預かってくれました。

そんな最強のバックアップを得ためぐみさんは、キャリアを断念することなく、無事に萌ちゃんの病弱な時期を乗り越えることができました。初孫が生まれた当初はテンションが上がりすぎていた美代子さんでしたが、本来は子育てのベテランでもあり、安心して子どもたちを託せる人だったのでしょう。

「純太が生まれたばかりのときには絶縁なんて考えたけれど、思いとどまってよかった」

めぐみさんは心の底から、そう思いました。そして、美代子さんにも心からの感謝を言葉にしました。

「お義母さんがいてくれなかったら、私は今頃仕事を辞めていたと思います。本当に、ありがとうございました」

