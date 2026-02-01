往年の名車がズラリ

日産グループの自動車整備専門学校である日産自動車大学校は、2026年1月9日から11日にかけて開催されたカスタムカーの祭典「東京オートサロン（TAS）」において、学生たちが製作した3台の特別なクルマを披露しました。

この取り組みは、日産自動車大学校の車体系（板金・塗装）課程に在籍する学生たちが、授業の集大成として毎年行っているものです。今回出展されたのは、愛知校カーボディーマスター科による「Re30 スカイラインシルエット」と、京都校カスタマイズ科による「MARCH Eloura（マーチエルーラ）」、「Sunny Skyline（サニースカイライン）」の計3台です。

京都校が手掛けた「マーチエルーラ」は、日産のコンパクトカー「マーチ」（K13型）をベースに、「時代を超えて輝く1台」というキャッチコピーのもと、かつての日産「パイクカー」シリーズを彷彿とさせるノスタルジックな雰囲気とスポーティさを両立させたモデルです。

この車両は、レース観戦をきっかけにマニュアル免許を取得した20代から30代の主婦が、街乗りで使うセカンドカーとして想定されており、同校カスタマイズ科としては初の女性に向けた車両となります。

製作にあたっては、京都校が所有するK13型マーチのカスタム車両「イタルマーチ」と、日本でいち早く女性向けモデルを設定した「ブルーバード」（312型）が用いられました。

マーチのボディにブルーバードのデザインを融合させるという技術的に高度な作業は、FRPでパーツを型取りするなどして実現。丸目2灯のライトや特徴的なグリル、リアハッチにトランク形状を持たせるなど、前後デザインが大幅に変更されています。ボディカラーには、学生が考案したオリジナルのツートンカラー「Sky Mirage」が採用され、青空に白い雲が浮かぶような優雅なイメージが表現されています。

同じく京都校が製作した「サニースカイライン」は、その名の通り「サニー」と「ハコスカ（3代目スカイライン）」という往年の名車を融合させたカスタムカーです。

「あの頃の輝きをもう一度」をキャッチコピーに、45歳から55歳のクルマ好き男性が趣味のクルマとして所有することをイメージして作られました。このプロジェクトは、かつて同校の1期生が初代サニーのクーペ（KB10型）をベースに製作し、大きな反響を呼んだカスタムカーを復活させたいという教員たちの声から始まりました。

ベースとなった1期生製作のサニーは、すでにワイドボディ化され、シルビア（S15型）の2リッタースポーツエンジン「SR20DE」が搭載されていました。今回はこれをベースに、ハコスカのフロントフェイスを取り付け、メッキバンパーやドアミラーを採用。

内装も木目調パネルに作り変えることで、懐かしさとモダンさ、そして高級感を演出し、「サニーとハコスカの面影を残しながら現代風に」というコンセプトを具現化しました。

ボディカラーには、当時貴重だったレッドをあえて採用したオリジナルカラー「トーマレッド」が選ばれ、特別な一台に仕上げられています。最終的には車検に適合させ、公道を走行可能にすることを目指しています。

一方、愛知校が製作した「Re30 スカイラインシルエット」は、1981年から1985年にかけて販売された6代目スカイライン（R30型）をベースにしています。「再び、あの時のスーパーシルエットを」をコンセプトに、かつてレースで活躍したスーパーシルエットマシンを4ドアボディで再現しました。

スーパーシルエットとは、市販車の外観（シルエット）を保ちながら、ワイドボディや大型エアロパーツ、高出力エンジンで武装した改造車のレースカテゴリで、R30型はその迫力ある姿で多くのファンを惹きつけました。

車名の「Re」には、「Reborn」（再び、80年代の活気ある車を）、「Respect」（尊敬・敬意）、「Remake」（私たちが作り直す）という3つの想いが込められており、当時を知る50代・60代には懐かしく、若い世代にはその衝撃を伝えたいという願いから製作されました。

エクステリアは、本家のスーパーシルエットマシンへの強いリスペクトから赤と黒のカラーリングをオマージュしつつ、赤色にはラメを加えて現代的な魅力をプラス。巨大なフロントスポイラーはFRPで製作され、前後フェンダーも大幅に拡幅されています。

ベースは4ドアモデルですが、リアドアの開閉機能を残すことで実用性も確保しています。インテリアは純正の雰囲気を極力残しつつ、ブルーのシートが映えるようデザイン性の高い柄のフロアマットをオーダーメイドするなど、こだわりの空間に仕上げられました。