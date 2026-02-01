＜義妹、同居からの誘拐！？＞愛犬を保護「モモコはウチの子！」披露宴でスカッと逆襲【第9話まんが】
私はチグサ。リングドッグの役目を果たした愛犬モモコを無事に保護しました。義妹のサナちゃんたちが式の進行で身動きがとれない間に、近隣のペットホテルに急いでモモコを預けたのです。本当ならこのまま私たちは披露宴をあとにしたかったのです。けれどジュンセイさんの姉・ミチルさんに「まだ計画がある」と言われたので、その計画を最後まで見届けることにしたのです。
司会者の合図で、幼少期から現在までを振り返るムービーが流れました。最後に「大切な家族のミカン」と紹介され、チワワのミカンの映像が映し出されると、新郎新婦は思わず驚きの表情を見せました。
その直後、ジュンセイさんのお父さんが披露宴の最後にゲストへの感謝を述べたあと、リングドッグを務めたのは新婦の兄の家族の愛犬だと紹介しました。
ジュンセイさんのお姉さん曰く、本当はここでミカンちゃんを登場させたかったけれど、新郎新婦に計画がバレてしまうと懸念して今日は預けてきたそうです。
ひきつった表情の新郎新婦の顔、そしてジュンセイさんのお父さんがモモコを私たち家族の愛犬だと紹介してくれたこと、娘がホッとした顔をしていること、すべてがスカッとする素晴らしい結婚式でした。
ミチルさんは、頑張って作ったであろうムービーからモモコを削除してくれました。
それどころか、ミカンを「家族」として紹介するムービーを作ってくれたのです。
なおかつ、ジュンセイさんのお父さんが「モモコは新婦の兄一家の家族」と言ってくれました。
ジュンセイさんのご両親やお姉さんに協力してもらって、そしてなによりモモコが帰ってきたことで、私たちにとっては最高の結婚式となりました。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・横内みか
