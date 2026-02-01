＜学校をやめたい＞高校に馴染めない2年生。やめさせてもいい？旦那は「本人の好きに」と無責任で…
子どもが高校に進学をしても、学校の雰囲気に馴染めなかったり、友達がクラスにいなかったりすると、学校に行きたくなくなる場合も。そしてその気持ちが強くなると、退学を考えることもあるようです。ママスタコミュニティのあるママも、高校2年生の息子さんのことで悩んでいます。
『高2の息子がいます。高校の雰囲気に馴染めず、登校する気にならないのでやめたいと言い出しました。入学当初から違和感はあったようですが、友達などの支えでなんとか通っていました。2年生でクラスが分かれ、受験モードになりつつあるため、登校する気が失せているようです。せめて卒業まで頑張ってみたらどうかと説得していますが、本人の意思が固く、担任の先生などを交えた面談でも平行線です。
旦那は本人の決めたことであればと感じているようですが、私自身があまりに将来が見えない決断に不安を感じています。いじめや精神的にまいっているようにも見えないため、判断できません。やめていいよと言ってあげるべきでしょうか』
高校2年生の息子さんが、学校をやめたいと言っているそう。いじめを受けているわけではなく、学校の雰囲気に馴染めないこと、クラスに支えてくれる友達がいないことなどが原因のようですね。旦那さんはやめてもいいという考えのようですが、投稿者さんは首を縦にふることができずにいます。このような状況で、他のママたちはどう考えるでしょうか。
高校をやめて、その後どうするの？
『せめて高校をやめた後に何をするかを決めてからにしてほしいな。今の状況では、嫌なことから逃げているだけにしか思えない』
『やりたいことがないのにやめるのは、ただの能天気。友達がいないと続けられないなんて他人任せすぎるよ』
親子で決断すれば高校をやめることはできるでしょうが、その後、息子さんはどうするのでしょうか？ 今の時点ではやめた後の計画がないために、ずっと家にいることになるかもしれません。やめてからどうするのか、本人の考えがないのは少々考えもの。「もしやめるならば、その後に何をするのかを決めてから」との意見もありますね。またやめて何かを始めても、学校と同じように支えてくれる人がいないとすぐにやめてしまうようであれば、意思が弱いとも考えられます。もう高校生になる年齢ですから、自分で考えて行動することも大切になってきそうです。
旦那さんは息子の将来を考えているの？
『旦那さんの「好きにさせたら」はあまりにも無責任だよ』
『息子よりも、旦那にどんなプランを考えているのかを聞いた方がいい。父子ともにノープランな気がしてならない』
『よく男親は本人に任せろと言うけれど、後始末をするのは結局母親』
旦那さんとしては息子さんの考えを尊重したいようですが、そもそも旦那さんは今後をどう考えているのでしょうか。息子が選んだ道だからといって、何も意見しないのは無責任に思えてしまいますね。旦那さんの方が人生経験が長いのですから、父親として意見することも必要ではないでしょうか。子どもの意見をそのまま受け入れて、後々後悔するようなことがあれば、母親が対応することになるという意見も。投稿者さんとしてもそれは避けたいところですね。
通信制高校に編入する選択肢も
『通信制に編入はどうかな？ 一般的な高校と同じ高卒資格にはなるし、中卒のままになるのは避けたいよね』
『うちの子は高2の2学期に高校をやめて、通信制へ転学した。私も初めは「3年間だけだから割り切って通おうよ」と言っていたけれど、子どもはどうしても耐えきれない様子だったからやめた。今は表情も明るくなって、のびのびしている』
もし今の高校をやめたとしても、他の高校に転校や編入という方法もあります。たとえば通信制高校という選択肢はどうでしょうか。通信制高校は郵送やネットなどの通信手段を使って、毎日学校に通わなくても自宅などで個別に学習ができる仕組みです。卒業時の学歴は全日制高校と同様に高卒となるので、その後に大学などへの進学も可能になります。息子さんは学ぶこと自体が嫌になったというわけではないでしょうから、環境を変える方法もありかもしれませんね。
どうしても今の高校に通うのが難しいというのであれば、やめた後にどうするのかを考えた上で判断するのがよさそうです。息子さんが生き生きと暮らせるような道が見つかるとよいですね。