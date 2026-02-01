「罰金が安すぎる」自転車の青切符導入が目前…元白バイ隊員が教える“取り締まる側”の視点「特に注意が必要な点が2つあって…」

2026年4月1日からついに、自転車の交通違反にも「青切符制度（交通反則通告制度）」が導入される。対象は16歳以上で、信号無視や一時不停止など、一定の「反則行為」をした場合に、交通反則告知書（いわゆる青切符）が交付される仕組みだ。

【画像】超マジメに自転車に乗る田舎の女子中学生

「ながらスマホ」は罰金1万2000円

警視庁によると、青切符による取り締まりは“一定の違反行為”が対象で、警察官が違反を現認し、違反が認められた場合に反則金の手続きが進む。具体的には「信号無視」「一時不停止（止まれ無視）」「右側通行」「運転中のながらスマホ」「傘差し運転」「イヤホンの使用」などが挙げられている。

反則金の額は違反内容によって異なり、たとえば「傘差し運転」は5000円、「ながらスマホ」は1万2000円とされている。一方、危険性が高くないケースでは基本的に「指導警告」にとどめることもあるとしており、交通事故につながりかねない悪質・危険な違反については取り締まりを行なうなど、状況に応じた対応になることも示している。

この制度をめぐってはネット上でも、「ここまで規制するなら免許制度にするべき」「はじめのうちは、見せしめ含めてしっかり強めにやらんと、形骸化しちゃうよね。やると決まったならやりきってください」「個人的に罰金の額が安すぎる気がします」「もう自転車乗るのやめます」といったように、賛否さまざまな意見が出ている。

では実際、制度が始まったあと、街の空気はどのように変わるのか。自転車利用者は何に気をつければいいのか。元警察官・白バイ隊員で、現在は「フレスタ安全運転教習所」の代表を務める矢久保真氏に、現場感覚としての変化と、特に注意すべき行動を聞いた。

「これまで自転車の違反については、危険性が高くない限り『注意・指導』で終わるケースが多く、現場でも指導優先の空気がありました。そのため、青切符が導入されることで、指導・警告と切符処理の線引きは明確に意識されるようになると思います。ただし、その具体的な運用については、今後現場で詰められていく部分も多いと思います」（矢久保氏、以下同）

例えば、「違反行為により具体的な危険が生じている場合は切符処理」「違反はあるものの、直ちに危険が認められない場合は警告対応」といった判断が基本になると考えられるという。（これは従来と同じで、従来は赤切符で処理をしていた）

「すべてを一律に切符処理し、反則金を科す運用になるとは考えにくいのが現場感覚です」と矢久保氏は話す。

特に危険と判断されやすい自転車の違反行為とは

「青切符」「反則金」という強い言葉が注目されているが、現場が見ているのは“違反そのもの”だけではなく、その危険性というわけだ

では、青切符の対象となりうる違反の中でも、特に注意が必要なものは何か。矢久保氏は2つを挙げる。

「特に注意が必要なのは、『スマートフォンを操作しながらの運転』と『一時不停止』です。白バイ隊員として現場にいた頃も、事故直前や接触事故はこの二つが原因となるケースが多く見られました。

本人は軽い気持ちで行なっていても、周囲から見ると極めて危険で、警察としても取り締まり判断がしやすい行為です。今後は『自転車だから大丈夫』という意識のまま行なっている行動が、青切符の対象になりやすいと感じています」

青切符制度は反則金で終わる仕組みだが、すべての違反が対象になるわけではない。一方で、危険性が大きい行為や悪質なケースは、これまで通り刑事処分（赤切符）の対象になる。

「自転車であっても、飲酒運転や重大事故につながる危険運転は、今後も厳しく扱われます。これらは青切符ではなく、刑事処分（赤切符）の対象になります。ただし、逮捕による身柄拘束については、私が所属していた県警では原則として行なわれていませんでした」

「自転車だから大丈夫」と思ったまま乗っていると、制度が変わった瞬間に、急にリスクが増えたように感じるかもしれない。だが、これで取り締まられるような人は、もともと危ない運転をしていただけにすぎない。

青切符導入をきっかけに、自転車の運転を「なんとなく」から「ルールを踏まえた運転」へ切り替えられるか。4月の施行の前に、日々の乗り方を見直しておきたい。

取材・文／集英社オンライン編集部 （画像／Shutterstock）