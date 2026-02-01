ジャーナリストのモーリー・ロバートソンさんが1月29日に亡くなっていたことが1日、分かった。63歳だった。モーリーさんの公式Xで伝えられた。ミュージシャン、コメンテーターとマルチに活動したモーリーさんの突然の訃報に芸能界からは悲しみの声が寄せられた。

モーリーさんのパートナーで女優の池田有希子とオフィスモーリー のスタッフ一同の連名で発表された文書では「かねてより食道癌療養中でございましたが去る一月二十九日午前〇〇時五十六分六十三歳にて永眠致しましたことを謹んで御報告申し上げます」と発表。

この日、池田は1日、自身のXを更新し「心の張り裂けそうなご報告です」とし同様の報告文を掲載した。

元NHKアナウンサーでジャーナリストの堀潤氏は自身のXで「モーリーさん！！！！！！そんなの嫌です。。。もっとお話聞かせていただきたかったし、一緒に発信しましょうって約束したのに。御礼も言いたかったです。本当に本当に本当にありがとうございました。モーリーさんのラジオがあったから、世界に目が向きました」と追悼。

脳科学者・茂木健一郎氏は「昨年末、Tokyo MX 堀潤のLive Junctionでごいっしょしたばかりでしたのに。。。あまりにも突然のことで、信じられません」と驚き。「常に知性と善意のかたまりだったモーリーさん。まだ、ニコニコと笑いながら向こうから現れるような気がしてしまいます。。。。」と心中を明かした。

タレントでラジオDJのサッシャは自身のインスタグラムで「突然の知らせに言葉もありませんJ-WAVEデビューの番組がモーリーさんの次の時間でした」と回顧。「お会いするといつも楽しく興味深い話をしてくださるのが印象的で大ファンでした 安らかにお眠りください」と呼びかけた。