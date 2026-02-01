ロバート馬場、家計と時間を救済する“130円激ウマ麺”レシピ 反響続々「ナイスアイデア！」
お笑いトリオ・ロバートの馬場裕之が1日までに、自身のYouTubeチャンネルを更新。「作り置き＆レンチンで“楽”したい人へ…同じ具材で2品【ナポリタン＆豚そば】家計と時間を救済する"130円"極ウマ麺レシピ」と題した動画をアップした。
【動画】ナイスアイデア！家計と時間を救済する“130円激ウマ麺”レシピ
概要欄では「今回は5分＆1食130円でできちゃう作り置き麺を作りました。小腹が空いた時や作るのが面倒な時には助かるレシピです。ぜひ試してみてくださいね」との文言とともに、レシピを公開。
2つあわせて約10分で完成し、難易度も低めとあって、ファンからは「こんな作り方最高！」「ナイスアイデア！」「またレシピが増えました」などといった感想が相次いで寄せられている。
