プロ野球１２球団は１日、宮崎、沖縄の各地で一斉にキャンプインした。

阿部慎之助監督が就任３年目を迎えた巨人は、ＦＡ加入した則本昂大投手、松本剛外野手、ドラフト１位の竹丸和幸投手らが１軍スタート。昨季の課題となっていた先発陣の整備、岡本移籍に伴う打線の構築に励む。

楽天・前田健太投手は１１年ぶりの日本球界復帰。ロッテのドラフト１位・石垣元気投手や即戦力投手との呼び声高い中日の同１位・中西聖輝投手らルーキーも１軍でキャンプインした。

移籍組では、巨人の則本、松本のほか、ソフトバンクからライバルの日本ハムに移籍した有原航平投手、積極的な補強を行った西武に加入した桑原将志外野手、石井一成内野手らに関心が集まる。助っ人勢ではメジャー通算１６４本塁打の中日・サノー内野手、ポスト岡本候補の巨人・ダルベック内野手らの実力が注目される。

楽天を除く１１球団には、３月のＷＢＣに参加する侍ジャパン戦士が在籍。代表選手はキャンプ途中で所属チームを離れ、１４日から宮崎で事前合宿に臨む。