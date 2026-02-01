ＴＢＳ系「人生最高レストラン」が１月３１日に放送され、加藤浩次がＭＣを務めた。

この日のゲストは、ＥＸＩＬＥ ＡＫＩＲＡ。グループ加入当初から足跡を振り返った。

ＡＫＩＲＡは、ＥＸＩＬＥ ＨＩＲＯからグループに誘われた日のことを振り返り「いや、ＨＩＲＯさんって、めっちゃ謙虚じゃないですか。だから、誘うときも『ＡＫＩＲＡの人生もあると思うんで。全然無理なしなんだけど…。無理なしでＥＸＩＬＥどう？』って。無理なしでＥＸＩＬＥってどういうことだ？みたいな」と苦笑した。

つづけて「（ＨＩＲＯに）いや、いや！もう絶対に無理はないですって。もう本当に光栄ですし、命がけでやらせていただきますっていう話をして」と明かした。

加藤が「そこから、もう。言ったらドームとかになるわけでしょ？すぐ？」と聞くと、ＡＫＩＲＡは「そこからアリーナツアーやって、加入した２年目の最後がドームです。なんで、もう気も張り詰めてたんで。当時、僕の後に…」とＥＸＩＬＥ ＴＡＫＡＨＩＲＯが直後に加入したことを述懐。

「同期って言えば同期なんですけど、ＴＡＫＡＨＩＲＯと自分がスゴい、いろんなプレッシャーを背負いながら日々生活していたんでしょうね」と飲食店で同席した際に殴り合いの乱闘をしてしまった過去を明かした。

「ＴＡＫＡＨＩＲＯと僕と。もう１人スタッフか誰かいたんですけど。全然、仲悪くないんですけど、きっとお互いいろんな溜まってるものがあって、２人で喧嘩しはじめたんですよ」と告白。

加藤が「ＴＡＫＡＨＩＲＯくんは、全然、オーディションで入ってきたばっかりでしょ？」と驚くと、ＡＫＩＲＡは「そうです。入ってきて、ドームツアーの。入って１年半、２年目ぐらいですけど。（ＡＫＩＲＡの方が）先輩です。でも、何かこう、ＴＡＫＡＨＩＲＯも男っぽいので。爽やかな顔ですけど、ものすごく九州男児みたいな」と苦笑した。

つづけて「帰り際に殴り合いの喧嘩して。３階なんですけど、階段もゴロ！ゴロ！ゴロ！ゴロ！って。（殴り合いしながら）アクションなんじゃないかっていうぐらい２人で取っ組み合いながら落ちてって。２階が雀荘なんですけど、雀荘のおばあちゃんが出てきて、朝方。『あんたたち！うるさい！いい加減にしなさい！』って。（２人とも）静まり返って。僕らもわれに返って、ハグをして」と述懐。加藤は「おばあちゃん、すげえな」と爆笑していた。