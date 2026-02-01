大手芸能事務所・ＬＤＨによる６年に１度の総合エンターテインメントの祭典「ＬＤＨ ＰＥＲＦＥＣＴ ＹＥＡＲ ２０２６」が開幕した。特別な１年を記念し、デイリースポーツの連載企画「ＴＨＥ ＬＤＨ Ｔｉｍｅｓ」では、ＥＸＩＬＥ ＴＲＩＢＥに所属する全１２グループを１年かけて特集する。第１弾はＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥのボーカル・吉野北人（２８）が登場。ＰＥＲＦＥＣＴ ＹＥＡＲにかける熱い思いや２月開幕のアリーナツアーへの意気込みを語った。

−ＰＥＲＦＥＣＴ ＹＥＡＲは、ＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥのカウントダウンライブから開幕した。

「ＰＥＲＦＥＣＴ ＹＥＡＲの１発目ということで、ＬＤＨを背負ってパフォーマンスしました。開幕宣言もしたけど、責任重大すぎて。プレッシャーと戦いながら、堂々と自信を持って開幕を宣言することができ、終わった後はホッとしました。良い１年のスタートになった。この（デイリースポーツの）企画も第１弾ということで光栄です」

−事務所挙げての特別な１年に対する思いは？

「前回の２０２０年は僕らにとって初めてのＰＥＲＦＥＣＴ ＹＥＡＲでした。波に乗っていくぞというタイミングで、コロナが来て、ツアーがほぼ中止になった。あのまま行っていたら、もっと大きなステージに行けただろうなと思うと、すごく心残りだった。悔しい時を経て、２度目のＰＥＲＦＥＣＴ ＹＥＡＲを迎えた。ここがＲＡＭＰＡＧＥにとって、一段階上がるための正念場になる。来年はデビュー１０周年なので『またドームに立てるように頑張ろう』とメンバーと話した。今は気合しかないです」

−２月開幕のツアーは、２０年のツアーと同タイトル「（Ｒ）ＭＰＧ」を背負う。見どころを。

「（２０年のツアーは）ステージングも演出もめちゃくちゃ良いものができていたんです。今回は当時をオマージュするところはする。６年で新しい曲も増えたので、新たな良い流れのものができました。６年で経験したものが自信となって、今の表現につながっている」

−昨年ソロデビューも果たした。ソロとしての夢や、立ちたい舞台は？

「いつか１人でもステージに立てるようになりたいなと思っていた。大きな所でやれればいいけど、今は大きなところでやりたいというのはなくて、自分の歌が好きでいてくれる人たちの元に行って、小さくてもいいので、ツアーをしたい」

−この１年を終えると、来年１月にデビュー１０周年。節目が続くが、今年はどんな年にしたいか。

「１０周年に向けて、この１年はまた一つステージが上がる年になると思う。先を見据えて逆算しつつ、実を結ぶようにしっかりと一個一個のライブを届けたいです。ライブをまずは成功させるということが目標です」

−今年は（３月に誕生日を迎えると）２０代ラストの１年となるが。

「えっ？もう３０？早くないですか？えっ？」

−ラスト２０代のうちにやっておきたいことは？

「３０、４０歳になっても元気ぴんぴんでいたいので、トレーニングは欠かさないようにしたい。『えっ？４０歳なの？若くなっている』と言われるような若々しい人間でいたい。目指せ不老不死！」

−節目の年に感じる、ＬＤＨの好きなところは？

「音楽を人に伝えるエネルギーです。ＬＤＨすごいなって思います。（２４年１０月開催の）ＬＤＨ ＬＩＶＥ−ＥＸＰＯで全アーティストがスタジアムに集結したけど、すごくパワーを感じた」

−グループの垣根を越えて結集する１年。紙面を通して、気になる先輩や後輩にメッセージを。

「今年に入ってから、ＴＡＫＡＨＩＲＯさんにめっちゃお会いするんですよ。ご飯に行って、会見や収録もご一緒しました。（取材日の１９日時点で）３回も会っている。今年は縁があるなと思っていて、一緒に歌いたいんです。ＥＸＩＬＥさんに憧れてＬＤＨに入っているので、その背中を感じたい。もっともっと頑張らないといけないと思うので、隣で感じることが一番早いと思う。ＴＡＫＡＨＩＲＯさん！一緒にセッションお願いします！」

◆吉野北人（よしの・ほくと）１９９７年３月６日生まれ、宮崎県小林市出身。２０１４年開催の「ＶＯＣＡＬ ＢＡＴＴＬＥ ＡＵＤＩＴＩＯＮ ４」で候補メンバーに選出され、１７年１月にＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥのボーカルとしてデビュー。透明感のある歌声でグループをけん引し、端正なルックスを生かして役者としても活動中。２５年５月に「ＨＯＫＵＴＯ」名義で、１ｓｔデジタルシングル「オパッキャマラド！」でソロデビュー。３作連続リリースし、ソロ活動にも力を入れる。