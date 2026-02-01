2026年2月2日(月)から札幌市電でラッピング電車「ガンダム号」の運行が始まります。最新作『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』の公開を記念したもので、歴代の宇宙世紀作品に登場するモビルスーツが1両の車両に集結。あわせて「2026さっぽろ雪まつり」への出展やスタンプラリーも実施され、冬の札幌がガンダム一色に染まります。

見せてもらおうか、札幌市電のラッピングの性能とやらを！

歴代の主役機が勢ぞろい！『閃光のハサウェイ』最新作のデザインも

今回運行されるラッピング電車「ガンダム号」は、その名の通りガンダムシリーズの世界観を全身に纏った特別仕様車。最新作『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』はもちろん、ガンダム、Ｚガンダム、ＺＺガンダム、νガンダム、ユニコーンガンダム、そしてΞ（クスィー）ガンダムといった、宇宙世紀を象徴するモビルスーツたちが車両全体にデザインされています。

2026年2月2日から約1年間、札幌の街をループ運行

運行期間は2026年2月2日(月)〜2027年1月31日(日)までの約1年間を予定しています。西4丁目やすすきの、中央図書館前などを結ぶループ路線を1両の車両が走行。日常の風景の中に突如として現れるガンダムの姿は、ファンならずとも目を引くこと間違いありません。なお、運行時間は日によって異なるため、乗車を検討している利用者は事前の確認をおすすめします。

雪まつり会場に「Ξ（クスィー）ガンダム」が立つ！限定グッズの物欲を止める術はあるのか

Ξ(クスィ―)ガンダム雪像（イメージ）

さっぽろ雪まつり大通会場に「Ξ（クスィー）ガンダム」の中雪像が登場

2026年2月4日(水)〜2月11日(水・祝)まで開催される「2026さっぽろ雪まつり」では、ガンダムシリーズが3年連続で出展します。大通会場7丁目HBC広場に『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』の主役機である「Ξ（クスィー）ガンダム」の中雪像が設置されるほか、物販ブースも開設。「シャア専用コアップガラナ 3本セット」や「よいとまけいちご シャアザクver.」など、ここでしか手に入らないコラボ商品が多数販売されます。

雪まつり会場内ガンダムブース物販商品（イメージ）

市内の店舗を巡って特典をゲット！デジタルスタンプラリーの楽しみ方

さらに、札幌市内のナムコ店舗やココノ ススキノを舞台にしたデジタルスタンプラリーも同時開催されます。実施期間は雪まつりと同じ2月4日から2月11日まで。対象の5店舗を巡りスタンプを集めると、描き下ろしビジュアルを使用した限定ノベルティがプレゼントされます。また、つどーむ会場でも「ガンダムR（リサイクル）作戦」やスペシャルフォトスポットの設置が行われ、家族連れでも楽しめる内容となっています。

ノベルティデザイン（イメージ）

「ガンダム号」概要

■運行期間：2026年2月2日(月)〜2027年1月31日(日)（予定）

■運行区間：札幌市電 全線（ループ運行）

■デザイン対象：『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』、ガンダム、Ｚガンダム、ＺＺガンダム、νガンダム、ユニコーンガンダム、Ξ（クスィー）ガンダム

「2026さっぽろ雪まつり」出展について

■会期：2月4日(水)〜2月11日(水・祝)

■大通会場（7丁目）：Ξ（クスィー）ガンダム中雪像、物販ブース（11時〜20時）

■つどーむ会場：スペシャルフォトスポット、特別展示（10時〜16時）

デジタルスタンプラリーについて

■期間：2月4日(水)〜2月11日(水・祝)

■対象：namcoサッポロファクトリー店、namcoアリオ札幌店、namcoラソラ札幌店、東急百貨店さっぽろアミューズパーク、ココノ ススキノ5階

札幌の冬を熱く彩る「ガンダム号」に乗って、宇宙世紀の歴史に思いを馳せながら街歩きを楽しんでみてはいかがでしょうか。

©創通・サンライズ

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）