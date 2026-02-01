●今週のＲＥＩＴ高利回りランキング【ベスト45】


順位　 コード　銘柄　　　　　　利回り 1/30終値　 決算期
　1　　<3309>　積水ハウスＲ　　　7.45　 90,800　　26/04
　2　　<8963>　ＩＮＶ　　　　　　6.55　 65,400　　25/12
　3　　<3463>　いちごホテル　　　6.18　122,800　　26/01
　4　　<3459>　サムティＲ　　　　6.14　113,900　　26/01
　5　　<8985>　ホテルリート　　　6.09　 83,100　　25/12
　6　　<2989>　東海道リート　　　5.85　113,200　　26/01
　7　　<3468>　スターアジア　　　5.82　 60,000　　26/01
　8　　<3492>　ミラースＲ　　　　5.78　 93,500　　26/02
　9　　<3249>　産業ファンド　　　5.75　149,800　　26/01
　10　 <3470>　マリモリート　　　5.68　107,700　　25/12

　11　 <2971>　エスコンＪＰ　　　5.61　125,100　　26/01
　12　 <3471>　三井不ロジ　　　　5.58　115,400　　26/01
　13　 <3488>　セントラルＲ　　　5.47　115,900　　26/02
　14　 <3472>　ホテルレジＲ　　　5.44　 74,900　　26/05
　15　 <3455>　ヘルスケアＭ　　　5.37　121,000　　26/01
　16　 <8958>　グロバワン　　　　5.25　136,500　　26/03
　17　 <8966>　平和不リート　　　5.23　152,600　　26/05
　18　 <3476>　Ｒみらい　　　　　5.21　 49,950　　26/04
　19　 <3451>　トーセイＲ　　　　5.20　146,100　　26/04
　20　 <8960>　ユナイテッド　　　5.09　178,700　　26/05

　21　 <3292>　イオンリート　　　5.08　133,800　　26/01
　22　 <3287>　星野Ｒリート　　　5.06　256,700　　26/04
　23　 <3296>　日本リート　　　　5.04　 96,100　　25/12
　24　 <8984>　ハウスリート　　　5.04　134,800　　26/02
　25　 <8972>　ＫＤＸ不動産　　　4.98　167,300　　26/04
　26　 <3290>　Ｏｎｅリート　　　4.96　 90,900　　26/02
　27　 <8953>　都市ファンド　　　4.85　121,700　　26/02
　28　 <8964>　フロンティア　　　4.83　 91,100　　25/12
　29　 <3281>　ＧＬＰ　　　　　　4.70　142,200　　26/02
　30　 <8975>　いちごオフィ　　　4.68　 97,100　　26/04

　31　 <3295>　ＨＵＬＩＣＲ　　　4.65　172,200　　26/02
　32　 <8961>　森トラストＲ　　　4.61　 77,700　　26/02
　33　 <8954>　オリックスＦ　　　4.59　103,600　　26/02
　34　 <3487>　ＣＲＥロジ　　　　4.58　166,600　　25/12
　35　 <8967>　日本ロジ　　　　　4.55　101,100　　26/01
　36　 <8986>　大和証券リビ　　　4.53　114,800　　26/03
　37　 <3466>　ラサールロジ　　　4.52　157,000　　26/02
　38　 <8979>　スターツプロ　　　4.42　210,200　　26/04
　39　 <8956>　ＮＴＴ都市Ｒ　　　4.40　142,600　　26/04
　40　 <3279>　ＡＰＩ　　　　　　4.39　144,500　　26/05

　41　 <3462>　野村マスター　　　4.34　167,100　　26/02
　42　 <3481>　菱地所物流Ｒ　　　4.31　131,500　　26/02
　43　 <8968>　福岡リート　　　　4.29　186,500　　26/02
　44　 <3234>　森ヒルズＲ　　　　4.27　145,200　　26/01
　45　 <3283>　プロロジスＲ　　　4.25　 90,300　　26/05

