【ＲＥＩＴ高配当利回り】ランキング (1月30日現在)
●今週のＲＥＩＴ高利回りランキング【ベスト45】
順位 コード 銘柄 利回り 1/30終値 決算期
1 <3309> 積水ハウスＲ 7.45 90,800 26/04
2 <8963> ＩＮＶ 6.55 65,400 25/12
3 <3463> いちごホテル 6.18 122,800 26/01
4 <3459> サムティＲ 6.14 113,900 26/01
5 <8985> ホテルリート 6.09 83,100 25/12
6 <2989> 東海道リート 5.85 113,200 26/01
7 <3468> スターアジア 5.82 60,000 26/01
8 <3492> ミラースＲ 5.78 93,500 26/02
9 <3249> 産業ファンド 5.75 149,800 26/01
10 <3470> マリモリート 5.68 107,700 25/12
11 <2971> エスコンＪＰ 5.61 125,100 26/01
12 <3471> 三井不ロジ 5.58 115,400 26/01
13 <3488> セントラルＲ 5.47 115,900 26/02
14 <3472> ホテルレジＲ 5.44 74,900 26/05
15 <3455> ヘルスケアＭ 5.37 121,000 26/01
16 <8958> グロバワン 5.25 136,500 26/03
17 <8966> 平和不リート 5.23 152,600 26/05
18 <3476> Ｒみらい 5.21 49,950 26/04
19 <3451> トーセイＲ 5.20 146,100 26/04
20 <8960> ユナイテッド 5.09 178,700 26/05
21 <3292> イオンリート 5.08 133,800 26/01
22 <3287> 星野Ｒリート 5.06 256,700 26/04
23 <3296> 日本リート 5.04 96,100 25/12
24 <8984> ハウスリート 5.04 134,800 26/02
25 <8972> ＫＤＸ不動産 4.98 167,300 26/04
26 <3290> Ｏｎｅリート 4.96 90,900 26/02
27 <8953> 都市ファンド 4.85 121,700 26/02
28 <8964> フロンティア 4.83 91,100 25/12
29 <3281> ＧＬＰ 4.70 142,200 26/02
30 <8975> いちごオフィ 4.68 97,100 26/04
31 <3295> ＨＵＬＩＣＲ 4.65 172,200 26/02
32 <8961> 森トラストＲ 4.61 77,700 26/02
33 <8954> オリックスＦ 4.59 103,600 26/02
34 <3487> ＣＲＥロジ 4.58 166,600 25/12
35 <8967> 日本ロジ 4.55 101,100 26/01
36 <8986> 大和証券リビ 4.53 114,800 26/03
37 <3466> ラサールロジ 4.52 157,000 26/02
38 <8979> スターツプロ 4.42 210,200 26/04
39 <8956> ＮＴＴ都市Ｒ 4.40 142,600 26/04
40 <3279> ＡＰＩ 4.39 144,500 26/05
41 <3462> 野村マスター 4.34 167,100 26/02
42 <3481> 菱地所物流Ｒ 4.31 131,500 26/02
43 <8968> 福岡リート 4.29 186,500 26/02
44 <3234> 森ヒルズＲ 4.27 145,200 26/01
45 <3283> プロロジスＲ 4.25 90,300 26/05
