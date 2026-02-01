ラベルレスで、毎日がもっとラクに。【キリン】生茶がラベルレスでエコ！Amazonで販売中！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
はがさない、捨てやすい。地球にやさしい選択。【キリン】生茶がラベルレスでエコ！Amazonで販売中！
新年のお買い物チャンス「Amazon スマイルSALE」がスタート！
日用品から話題の商品まで、お得にそろえるなら今。1月27日(火)9時から2月2日(月)23時59分までの7日間限定で開催。気になっていたアイテムを、この機会にチェック！
「キリン 生茶」は「生茶葉鮮度搾り製法」による、摘みたての生の茶葉を8時間以内に凍結してぎゅっと搾ったみずみずしくさわやかな香りと、新茶のようなあまみを楽しむことできる「凍結あまみ製法」が特長。新茶のようなあまみも感じつつ、すっきりと飲みやすいおいしさへ進化。
→【アイテム詳細を見る】
「飲んで満たされる」「持っていて満たされる」毎日の生活を彩ってくれる、新しいPET緑茶。環境にやさしいラベルレス。
おいしさはそのままで、ラベルをはがす手間が省けて分別ラクラク。緑茶・ほうじ茶・カフェインゼロの緑茶・家族みんなで楽しめ、ストックにも良いファミリーサイズ・ラベルをはがす手間が無い便利なラベルレスタイプなど種類が豊富。
→【アイテム詳細を見る】
防災備蓄・ストックにも最適な2Lペットボトル9本入りはインターネット通販限定。たたみやすく場所を取りにくいたためるカートン採用。まとめ買いがおすすめ。
はがさない、捨てやすい。地球にやさしい選択。【キリン】生茶がラベルレスでエコ！Amazonで販売中！
新年のお買い物チャンス「Amazon スマイルSALE」がスタート！
日用品から話題の商品まで、お得にそろえるなら今。1月27日(火)9時から2月2日(月)23時59分までの7日間限定で開催。気になっていたアイテムを、この機会にチェック！
→【アイテム詳細を見る】
「飲んで満たされる」「持っていて満たされる」毎日の生活を彩ってくれる、新しいPET緑茶。環境にやさしいラベルレス。
おいしさはそのままで、ラベルをはがす手間が省けて分別ラクラク。緑茶・ほうじ茶・カフェインゼロの緑茶・家族みんなで楽しめ、ストックにも良いファミリーサイズ・ラベルをはがす手間が無い便利なラベルレスタイプなど種類が豊富。
→【アイテム詳細を見る】
防災備蓄・ストックにも最適な2Lペットボトル9本入りはインターネット通販限定。たたみやすく場所を取りにくいたためるカートン採用。まとめ買いがおすすめ。