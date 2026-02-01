TTFC『ゴジュウジャー補ジュウ計画』 竜子姐さんが3度目の登場 熊手真白の決死の覚悟を補ジュウ 『ファン大賞2026』ノミネート権ゲット
東映特撮ファンクラブだけで楽しめるTTFCオリジナル『ゴジュウジャー補ジュウ計画 ナンバーワン懺悔室』の大人気キャラクター「竜子姐さん」がまたもや登場する。1日放送の『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』の第48話「覚悟の世直し！厄災の風の中で」を補ジュウする「竜子姐さんフォーエヴァー」を会員見放題配信となる。これまでの未公開カットも補ジュウ。さらに、今回寄せられたお便りで初めて知る衝撃の事実とは？
【写真】さまざまな表情を見せる竜子姐さん
指輪争奪戦の前回大会覇者、熊手真白。そんな真白の決死の覚悟を描くテレビシリーズ本編第48話「覚悟の世直し！厄災の風の中で」を補ジュウするため、“熊手推し”の竜子姐さんが懺悔室に3度目の登場となった。
TTFC会員が“グッときた”シーンを選ぶ『東映特撮ファン大賞2025』で、『ゴジュウジャー補ジュウ計画 ナンバーワン懺悔室』から唯一ノミネートを果たした番組イチ（？）の人気者、竜子姐さん。惜しくも大賞を逃した竜子姐さんが次回の『ファン大賞2026』でリベンジを果たすため、これまでの未公開カットも補ジュウし、熱烈アピール。そして、今回寄せられたお便りで初めて知る衝撃の事実に、竜子姐さんの反応は？
次回8日は、『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』テレビシリーズ本編最終話と連動する補ジュウ計画を配信となる。
指輪争奪戦の前回大会覇者、熊手真白。そんな真白の決死の覚悟を描くテレビシリーズ本編第48話「覚悟の世直し！厄災の風の中で」を補ジュウするため、“熊手推し”の竜子姐さんが懺悔室に3度目の登場となった。
TTFC会員が“グッときた”シーンを選ぶ『東映特撮ファン大賞2025』で、『ゴジュウジャー補ジュウ計画 ナンバーワン懺悔室』から唯一ノミネートを果たした番組イチ（？）の人気者、竜子姐さん。惜しくも大賞を逃した竜子姐さんが次回の『ファン大賞2026』でリベンジを果たすため、これまでの未公開カットも補ジュウし、熱烈アピール。そして、今回寄せられたお便りで初めて知る衝撃の事実に、竜子姐さんの反応は？
次回8日は、『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』テレビシリーズ本編最終話と連動する補ジュウ計画を配信となる。