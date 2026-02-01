『ジュウオウジャー』“風切大和”中尾暢樹、『ゴジュウジャーVSブンブンジャー』に出演 今年10周年「時の流れが速すぎて」
Vシネクスト『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーVSブンブンジャー』が3月20日から新宿バルト9ほかで期間限定上映、7月29日にBlu-ray＆DVDが発売となる。本ポスタービジュアル＋本予告が完成した。
【画像】スーパー戦隊シリーズの先輩も登場した『ゴジュウブンブン』の本ポスター
本ポスターには、ゴジュウウルフ、ブンレッドを中心に周りにはそれぞれの仲間も集まり、解禁となった歴戦の勇士、ボウケンレッド、ゴーカイレッド、ジュウオウイーグルの姿も。光輝くセイントゴジュウウルフは、全てを見守るのか…、あるいは？本作が楽しみになるビジュアルになった。
本予告ではゴジュウウルフの「いくぜ！」から始まり、ゴジュウジャーとブンブンジャーのキャラクターがそれぞれ一列に並び集大成を感じさせるシーンから始まる。キャラクターたちの表情もどこか、不安を感じさせるものが多く、ありとあらゆる世界が混ざってしまった物語であることが明らかになった。遠野吠は光のように品行方正な人物に変わり、セイントゴジュウウルフという新たな姿にエンゲージすることに…。吠に何があったのか？さらに、3人の歴戦のスーパー戦隊レッドたちの活躍も確認できる。ゴジュウジャーとブンブンジャーはそれぞれの世界を救うことができるのか？
また、ゲストキャラクターのキャストも解禁。2016年2月から放送してスーパー戦隊シリーズ第40作目、今年10周年を迎える『動物戦隊ジュウオウジャー』の主人公・ジュウオウイーグル／風切大和役の中尾暢樹。2011年2月から放送したスーパー戦隊シリーズ35作品目、今年15周年を迎える『海賊戦隊ゴーカイジャー』の主人公・ゴーカイレッド／キャプテン・マーベラス役の小澤亮太。今年20周年を迎える2006年2月から放送していたスーパー戦隊シリーズ第30作品目の『轟轟戦隊ボウケンジャー』の主人公ボウケンレッド／明石暁役の高橋光臣が出演する。
さらに、声の出演として、『特捜戦隊デカレンジャー』（2004年放送）にデカマスター／ドギー・クルーガーの声の担当をしていた稲田徹がユニバースNo.1怪人ユニバースノーワン役に、スーパー戦隊シリーズ50作品の歴史の中で『電磁戦隊メガレンジャー』、『超力戦隊オーレンジャー』、『海賊戦隊ゴーカイジャー』、『騎士竜戦隊リュウソウジャー』、『王様戦隊キングオージャー』に加え、『非公認戦隊アキバレンジャー』も含めると計6作品で声の出演をし、『全スーパー戦隊展』では応援隊長を務めた関智一が苦魔獣ギャラクシーサーキットグルマーの役を担当することになった。
【中尾暢樹（ジュウオウイーグル／風切大和役）コメント】
振り返れば、10年前のいまごろは、毎日、『動物戦隊ジュウオウジャー』の撮影に通っていました。時の流れが速すぎて、正直「10年」という実感はないのですが、今回こうして、またジュウオウイーグル＝風切大和として、スーパー戦隊シリーズの現場に帰ってこられたことに感謝しています。僕なりに、風切大和のことを思い出し、あれから歳を重ねた彼の姿を精いっぱい、表現したつもりです。今度の作品では僕だけじゃなく、さらに先輩の方々も参加されていますし、きっと楽しい作品になっているはず！ぜひ、ご期待ください。
【画像】スーパー戦隊シリーズの先輩も登場した『ゴジュウブンブン』の本ポスター
本ポスターには、ゴジュウウルフ、ブンレッドを中心に周りにはそれぞれの仲間も集まり、解禁となった歴戦の勇士、ボウケンレッド、ゴーカイレッド、ジュウオウイーグルの姿も。光輝くセイントゴジュウウルフは、全てを見守るのか…、あるいは？本作が楽しみになるビジュアルになった。
また、ゲストキャラクターのキャストも解禁。2016年2月から放送してスーパー戦隊シリーズ第40作目、今年10周年を迎える『動物戦隊ジュウオウジャー』の主人公・ジュウオウイーグル／風切大和役の中尾暢樹。2011年2月から放送したスーパー戦隊シリーズ35作品目、今年15周年を迎える『海賊戦隊ゴーカイジャー』の主人公・ゴーカイレッド／キャプテン・マーベラス役の小澤亮太。今年20周年を迎える2006年2月から放送していたスーパー戦隊シリーズ第30作品目の『轟轟戦隊ボウケンジャー』の主人公ボウケンレッド／明石暁役の高橋光臣が出演する。
さらに、声の出演として、『特捜戦隊デカレンジャー』（2004年放送）にデカマスター／ドギー・クルーガーの声の担当をしていた稲田徹がユニバースNo.1怪人ユニバースノーワン役に、スーパー戦隊シリーズ50作品の歴史の中で『電磁戦隊メガレンジャー』、『超力戦隊オーレンジャー』、『海賊戦隊ゴーカイジャー』、『騎士竜戦隊リュウソウジャー』、『王様戦隊キングオージャー』に加え、『非公認戦隊アキバレンジャー』も含めると計6作品で声の出演をし、『全スーパー戦隊展』では応援隊長を務めた関智一が苦魔獣ギャラクシーサーキットグルマーの役を担当することになった。
【中尾暢樹（ジュウオウイーグル／風切大和役）コメント】
振り返れば、10年前のいまごろは、毎日、『動物戦隊ジュウオウジャー』の撮影に通っていました。時の流れが速すぎて、正直「10年」という実感はないのですが、今回こうして、またジュウオウイーグル＝風切大和として、スーパー戦隊シリーズの現場に帰ってこられたことに感謝しています。僕なりに、風切大和のことを思い出し、あれから歳を重ねた彼の姿を精いっぱい、表現したつもりです。今度の作品では僕だけじゃなく、さらに先輩の方々も参加されていますし、きっと楽しい作品になっているはず！ぜひ、ご期待ください。