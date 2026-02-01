【泉こなた（平野綾）、柊つかさ（福原香織）、柊かがみ（加藤英美里）、高良みゆき（遠藤綾）「もってけ！セーラーふく」】

１２０回を超える当コラムで、これまでにアニメ「らき☆すた」の主題歌「もってけ！セーラーふく」を取り上げなかったのには理由がある。このコラムではあまりアニソンを聴いてこなかった層に向けて「きっと気に入るアニソンが過去にはこんなにあったよ」と紹介するのが基本テーマだったので、この「もってけ！セーラーふく」のような問答無用のレジェンド級楽曲は、優先順位が低かったのだ。オリコン２位、第２回声優アワード歌唱賞受賞など数々の記録を残し、楽曲自体のインパクトも、その後にそれを超えるフォロワーが出なかったほど。あえて紹介するまでもない、という理由だった。

それをなぜ今回取り上げることになったかというと、きっかけはつい最近発売された「ＬｏｖｅＬｉｖｅ！ Ｓｅｒｉｅｓ １５ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ Ｔｒｉｂｕｔｅ Ａｌｂｕｍ」というＣＤ。１５周年を迎えたアニメ「ラブライブ！」シリーズの楽曲をカバーするという企画盤だ。

参加アーティストはＡｄｏなどの人気シンガーから、「ウマ娘プリティーダービー」や「キミとアイドルプリキュア♪」という他のアニメ作品のユニットまでさまざま。その中に「らき☆すた」の名を見つけたときの衝撃たるや！ そして実際にその曲「キラーキューン☆」（原曲はＬｉｅｌｌａ！）を聴いてみたら曲の冒頭（正確にはイントロよりもさらに前）からラストまで「もってけ――」へのリスペクトとオマージュで貫かれたアレンジだったのだ。そして歌っているのはもちろん平野綾・福原香織・加藤英美里・遠藤綾の４人。ファンサービスという次元を超えた神カバーである。

「もってけ――」から１９年、あの時と同じインパクトを与えてくれたのは、やはりあの４人だった。このことが「らき☆すた」と「もってけ――」がいかにすごかったのかを表しているような気がする。