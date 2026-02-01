『ゴジュウジャーVSブンブンジャー』稲田徹＆関智一、怪人役で出演 スーパー戦隊シリーズを声で支え続ける
Vシネクスト『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーVSブンブンジャー』が3月20日から新宿バルト9ほかで期間限定上映、7月29日にBlu-ray＆DVDが発売となる。本ポスタービジュアル＋本予告が完成した。
【写真】『ゴジュウブンブン』にレジェンドキャストが出演へ
本ポスターには、ゴジュウウルフ、ブンレッドを中心に周りにはそれぞれの仲間も集まり、解禁となった歴戦の勇士、ボウケンレッド、ゴーカイレッド、ジュウオウイーグルの姿も。光輝くセイントゴジュウウルフは、全てを見守るのか…、あるいは？本作が楽しみになるビジュアルになった。
本予告ではゴジュウウルフの「いくぜ！」から始まり、ゴジュウジャーとブンブンジャーのキャラクターがそれぞれ一列に並び集大成を感じさせるシーンから始まる。キャラクターたちの表情もどこか、不安を感じさせるものが多く、ありとあらゆる世界が混ざってしまった物語であることが明らかになった。遠野吠は光のように品行方正な人物に変わり、セイントゴジュウウルフという新たな姿にエンゲージすることに…。吠に何があったのか？さらに、3人の歴戦のスーパー戦隊レッドたちの活躍も確認できる。ゴジュウジャーとブンブンジャーはそれぞれの世界を救うことができるのか？
また、ゲストキャラクターのキャストも解禁。2016年2月から放送してスーパー戦隊シリーズ第40作目、今年10周年を迎える『動物戦隊ジュウオウジャー』の主人公・ジュウオウイーグル／風切大和役の中尾暢樹。2011年2月から放送したスーパー戦隊シリーズ35作品目、今年15周年を迎える『海賊戦隊ゴーカイジャー』の主人公・ゴーカイレッド／キャプテン・マーベラス役の小澤亮太。今年20周年を迎える2006年2月から放送していたスーパー戦隊シリーズ第30作品目の『轟轟戦隊ボウケンジャー』の主人公ボウケンレッド／明石暁役の高橋光臣が出演する。
さらに、声の出演として、『特捜戦隊デカレンジャー』（2004年放送）にデカマスター／ドギー・クルーガーの声の担当をしていた稲田徹がユニバースNo.1怪人ユニバースノーワン役に、スーパー戦隊シリーズ50作品の歴史の中で『電磁戦隊メガレンジャー』、『超力戦隊オーレンジャー』、『海賊戦隊ゴーカイジャー』、『騎士竜戦隊リュウソウジャー』、『王様戦隊キングオージャー』に加え、『非公認戦隊アキバレンジャー』も含めると計6作品で声の出演をし、『全スーパー戦隊展』では応援隊長を務めた関智一が苦魔獣ギャラクシーサーキットグルマーの役を担当することになった。
■イントロダクション
スーパー戦隊シリーズ50周年×「VS」シリーズ30周年！
ゴジュウジャー＆ブンブンジャーを救うため、あの歴戦の勇者たちも駆けつける!!
1975年の『秘密戦隊ゴレンジャー』からスタートしたスーパー戦隊シリーズは、2025年の『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』で50周年！
そして、2大スーパー戦隊の夢の共演を描いた「VS」シリーズも、2026年で30周年を迎えた。
いま、すべてのスーパー戦隊ファンに贈る、渾身の「VS」シリーズ最新作が誕生！ゴジュウジャー＆ブンブンジャーを助けるため、世界を崩壊の危機から救うために、歴戦の勇士、ボウケンレッド、ゴーカイレッド、ジュウオウイーグルも駆けつけて？
豪華絢爛、奇跡の共闘を目撃せよ!!
■ストーリー
すべての並行宇宙がひとつに！世界の崩壊を食い止めるため、スーパー戦隊が力を合わせる!!
ブンレッドこと範道大也は、ブンドリオ・ブンデラスたちとともに、「ビッグバングランプリ（BBG）」に出場していた。しかし、BBGは突如として中断された。ユニバースNo.1怪人、ユニバースノーワンが「ユニバース融合」を発生させ、幾多の並行宇宙が混ざり合い始めたためである。
惑星シャフトという異星でブンレッドの前に出現したのは、苦魔獣ギャラクシーサーキットグルマー。そこへ駆けつけたのはゴジュウウルフこと遠野吠だった。
一方、オリガレッドとの出会いを経て、すべてのセンタイリングをそろえたころのゴジュウジャー。ゴジュウジャーが居る地球では、ユニバースノーワンが暴れていた。これに立ち向かうゴジュウレオンたち5人。そこになんと、ブンブルー、ブンピンク、ブンブラックが現れ加勢する。だがノーワンは強く、たちまち8人は危機に陥る。
ピンチに現れたのは、地球に帰還した遠野吠！しかし、吠は普段の荒くれ者とは違う、光のように品行方正な人物に変わっていて、セイントゴジュウウルフという新たな姿にエンゲージ！セイントゴジュウウルフは空間を切り裂き、8人を異空間へと飛ばしてしまった。
細武調とブーケがもたらした情報により、ユニバース融合が進めば、世界が崩壊してしまうことを知ったゴジュウジャーとブンブンジャー。なんとしても、ノーワンを倒さなければならない。
2大スーパー戦隊はふたたび、集合することができるのか？そして、変わってしまった吠の本当の目的とは!?
不安が広がる中、かつてそれぞれの世界を守った、歴戦のスーパー戦隊レッドたちも姿を現して…！
【写真】『ゴジュウブンブン』にレジェンドキャストが出演へ
本ポスターには、ゴジュウウルフ、ブンレッドを中心に周りにはそれぞれの仲間も集まり、解禁となった歴戦の勇士、ボウケンレッド、ゴーカイレッド、ジュウオウイーグルの姿も。光輝くセイントゴジュウウルフは、全てを見守るのか…、あるいは？本作が楽しみになるビジュアルになった。
また、ゲストキャラクターのキャストも解禁。2016年2月から放送してスーパー戦隊シリーズ第40作目、今年10周年を迎える『動物戦隊ジュウオウジャー』の主人公・ジュウオウイーグル／風切大和役の中尾暢樹。2011年2月から放送したスーパー戦隊シリーズ35作品目、今年15周年を迎える『海賊戦隊ゴーカイジャー』の主人公・ゴーカイレッド／キャプテン・マーベラス役の小澤亮太。今年20周年を迎える2006年2月から放送していたスーパー戦隊シリーズ第30作品目の『轟轟戦隊ボウケンジャー』の主人公ボウケンレッド／明石暁役の高橋光臣が出演する。
さらに、声の出演として、『特捜戦隊デカレンジャー』（2004年放送）にデカマスター／ドギー・クルーガーの声の担当をしていた稲田徹がユニバースNo.1怪人ユニバースノーワン役に、スーパー戦隊シリーズ50作品の歴史の中で『電磁戦隊メガレンジャー』、『超力戦隊オーレンジャー』、『海賊戦隊ゴーカイジャー』、『騎士竜戦隊リュウソウジャー』、『王様戦隊キングオージャー』に加え、『非公認戦隊アキバレンジャー』も含めると計6作品で声の出演をし、『全スーパー戦隊展』では応援隊長を務めた関智一が苦魔獣ギャラクシーサーキットグルマーの役を担当することになった。
■イントロダクション
スーパー戦隊シリーズ50周年×「VS」シリーズ30周年！
ゴジュウジャー＆ブンブンジャーを救うため、あの歴戦の勇者たちも駆けつける!!
1975年の『秘密戦隊ゴレンジャー』からスタートしたスーパー戦隊シリーズは、2025年の『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』で50周年！
そして、2大スーパー戦隊の夢の共演を描いた「VS」シリーズも、2026年で30周年を迎えた。
いま、すべてのスーパー戦隊ファンに贈る、渾身の「VS」シリーズ最新作が誕生！ゴジュウジャー＆ブンブンジャーを助けるため、世界を崩壊の危機から救うために、歴戦の勇士、ボウケンレッド、ゴーカイレッド、ジュウオウイーグルも駆けつけて？
豪華絢爛、奇跡の共闘を目撃せよ!!
■ストーリー
すべての並行宇宙がひとつに！世界の崩壊を食い止めるため、スーパー戦隊が力を合わせる!!
ブンレッドこと範道大也は、ブンドリオ・ブンデラスたちとともに、「ビッグバングランプリ（BBG）」に出場していた。しかし、BBGは突如として中断された。ユニバースNo.1怪人、ユニバースノーワンが「ユニバース融合」を発生させ、幾多の並行宇宙が混ざり合い始めたためである。
惑星シャフトという異星でブンレッドの前に出現したのは、苦魔獣ギャラクシーサーキットグルマー。そこへ駆けつけたのはゴジュウウルフこと遠野吠だった。
一方、オリガレッドとの出会いを経て、すべてのセンタイリングをそろえたころのゴジュウジャー。ゴジュウジャーが居る地球では、ユニバースノーワンが暴れていた。これに立ち向かうゴジュウレオンたち5人。そこになんと、ブンブルー、ブンピンク、ブンブラックが現れ加勢する。だがノーワンは強く、たちまち8人は危機に陥る。
ピンチに現れたのは、地球に帰還した遠野吠！しかし、吠は普段の荒くれ者とは違う、光のように品行方正な人物に変わっていて、セイントゴジュウウルフという新たな姿にエンゲージ！セイントゴジュウウルフは空間を切り裂き、8人を異空間へと飛ばしてしまった。
細武調とブーケがもたらした情報により、ユニバース融合が進めば、世界が崩壊してしまうことを知ったゴジュウジャーとブンブンジャー。なんとしても、ノーワンを倒さなければならない。
2大スーパー戦隊はふたたび、集合することができるのか？そして、変わってしまった吠の本当の目的とは!?
不安が広がる中、かつてそれぞれの世界を守った、歴戦のスーパー戦隊レッドたちも姿を現して…！