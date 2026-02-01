平川結月、カレンダーを発売 オススメは玄関「私が“いってらっしゃい”と“おかえり”をします」 毎月直筆でひとことコメント
俳優・平川結月が2026年4月始まりの卓上カレンダー『平川結月CALENDAR 2026.4-2027.3』を2月24日にワニブックスから発売する。
【写真】さまざな表情を見せる平川結月
『王様戦隊キングオージャー』のリタ・カニスカ役で一躍ブレイク。現在は『仮面ライダーゼッツ』にも出演している平川が、初となる卓上カレンダーを発売。今作では、休日にふらりと小旅行へ出かけた平川を追うように、レトロな喫茶店、神社の参道、趣のある洋館など、歴史と情緒が色濃く残る街で見せるさまざまな表情を切り取った。リラックスしたときに見せる開放的な笑顔から、セットアップ衣装に身を包み、クールな表情で佇む凛とした姿まで。新鮮な表情やこれまでにない新たな一面が随所にちりばめられている。
ページをめくるごとに異なる表情を見せ、“結月”の名の通り、ひと月ごとに異なる魅力を結び合わせていくカレンダーに仕上がった。また、今作は置く場所を選ばないデザイン性にもこだわり。生活空間にそっとなじみ、さりげなく日々を彩ってくれるカレンダーとなっている。
■平川結月コメント
今回のカレンダーでは、今までより少し大人っぽい雰囲気の私が見られると思います。今回初挑戦した衣装もあって、見どころの1つです。企画段階から“生活空間になじむものを作りたい”と思い、写真のテイストや紙の質感にもこだわって制作しました。思い描いていたより何倍も素敵なものが出来上がり、本当にうれしい限りです。毎月直筆でひとことコメントも載せています。“身近に寄り添う”がコンセプトなので、オフィスのモニター横や、学生さんはロッカーに忍ばせていただけたら。個人的には玄関がオススメです。私が“いってらっしゃい”と“おかえり”をしますので（笑）。
