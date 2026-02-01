【きょうから】三田製麺所、“背徳のつけ麺”が2年ぶりに帰ってくる たっぷり背脂ニンニクスープ×モチモチ太麺で満足感たっぷり
「つけ麺専門店 三田製麺所」はきょう1日から3月22日まで、期間限定商品『帰ってきた 背脂つけ麺』（小〜大1280円／特大1480円※税込）を、約2年ぶりに復活販売する。
【写真】食欲そそる…『帰ってきた 背脂つけ麺』
特に人気の高い“背徳系・ガッツリ系”メニューの主軸商品として再登場。濃厚な豚骨魚介スープに背脂の甘みと旨みを重ね、さらにニンニクの香りを加えることで、食欲を強く刺激する力強い味わいに仕上げた。同店自慢のコシのある太麺にもしっかりと絡み、最後のひと口まで満足感のある一杯を楽しめる。
また、しっかりとした食べ応えを求める人に向けて、特大サイズも用意。ボリュームを重視する人にもおすすめの商品となっている。
時間をかけてじっくりと炊き込んだ濃厚な豚骨魚介スープに、たっぷりの背脂とニンニクを加えたリッチな味わいが特徴。太麺はスープとしっかり絡み、モチモチとした食感を楽しめる。食べ応え抜群の温野菜を使用し、ニンニク醤油が加わることで、風味豊かな香りが広がり、食欲をそそる。
