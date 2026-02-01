国際ジャーナリストでタレントのモーリー・ロバートソンさんが食道がんのため1月29日午前に死去した。63歳だった。オフィスモーリー公式サイトなどで1日、発表された。

パートナーで女優の池田有希子と「オフィスモーリー スタッフ一同」の名義で書面により公表。「モーリー・ロバートソン儀 かねてより食道癌療養中でございましたが 去る一月二十九日 午前〇〇時五十六分 六十三歳にて永眠致しましたことを謹んで御報告申し上げます 葬儀は故人の生前の遺志により近親者のみで執り行いました」と報告された。

さらに「事後の御報告となりましたこと 御詫び申し上げます ここに故人が生前中賜りました ひとかたならぬ御厚誼に深謝し 衷心より御礼申し上げます 尚 誠に勝手ながら御香典 御供物 御供花等の御厚志につきましては固く御辞退させて頂きます まずは略儀ながら書中をもちまして謹んで御挨拶申し上げます」と記された。

モーリー・ロバートソンさんは米ニューヨーク出身。米国人の父は医師で、日本人の母は新聞記者。68年に父の転勤で広島市に移住。81年4月に東大、ハーバード大、スタンフォード大、マサチューセッツ工科大などに合格。東大在学中にはプロミュージシャンデビュー。東大を4カ月で中退し、ハーバード大へ。88年に同大卒業。日米で学んだ見識を武器に、ジャーナリスト、作家、ミュージシャン、タレントなど幅広い活躍を見せていた。

