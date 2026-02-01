【今週の秘蔵フォト】女優の和希沙也（現・倉本清子）は２００１年に女性アイドルユニット「ＨＯＰ ＣＬＵＢ」でデビュー。０２年には約１万５０００人の応募者の中から「ミスマガジン２００２」のグランプリに選ばれ、キュートなルックスと抜群のスタイルで人気を集め、グラビアやＣＭ、映画などで活躍した。また０９年には児童小説作家としてもデビューした才媛でもある。

０６年５月２１日付本紙には当時２２歳の和希のインタビューが掲載されている。０３年と０４年には全国高校サッカー選手権のイメージガールを務めており、サッカーＷ杯ドイツ大会を直前に控えていたとあって「日本は前回ベスト１６だったんで、絶対それ以上は上にいってほしい。ブラジルに勝つのは難しいかもしれないけれど、オーストラリアとクロアチアには勝ってほしい。難しいけど２位でもいいから予選を通過してほしいです」と熱を込めて語った。

子供の頃は実家近くの琵琶湖で泳ぐ天然スポーツ少女で「（水質が）キレイなところもあるので、初めて泳いだのが琵琶湖だったからずっと泳いでいました」と笑顔を見せた。料理も得意で「家では断然、和食が多いです。キンピラゴボウが好きでよく作ります。一番作っているのがキンピラゴボウなので（彼氏ができたら）好きな人にはぜひ食べてもらいたいな」と乙女の表情で語った。

その後も映画やドラマで活躍し、２０年には倉本清子に改名。女優、作家、スポーツ通…。他に例のないマルチな才能を発揮しながら活躍を続ける才色兼備のタレントである。